La biblioteca de la Gerencia de Jinámar lleva más de un año cerrada

Los miles de libros de la biblioteca localizada en el edificio de la Gerencia del Valle de Jinámar duermen a la espera de personas que los abran y lean. Lo que parecía un cierre temporal ya se demora más de un año. Los residentes de Jinámar ven desde el exterior un espacio muy necesario en el barrio, que demanda servicios como los que cuenta el núcleo urbano.

En verano, los estudiantes y personas empleadas de vacaciones buscan a qué dedicar su tiempo libre, y las bibliotecas siempre son un buen refugio donde invertir ese periodo de ocio, repasar asignaturas o preparar oposiciones, por el ambiente y el silencio que impera, que invitan a la concentración de las tareas.

El concejal de Cultura, área en la que están incluidas las bibliotecas municipales, Juan Martel, explicó que el cierre se debe a la jubilación de la persona encargada de ese espacio, «y actualmente no tenemos personal para sustituirlo». El edil asegura que se han hecho reajustes en el servicio, «pero es imposible ahora mismo con el personas que tengo en las bibliotecas, porque además en verano ponemos en marcha las biblioplayas y hemos ampliado los horarios de las que tenemos en Telde, ampliando horarios y abriendo incluso los domingos y festivos».

Martel reconoce la importancia que tiene esta biblioteca para Jinámar, «por eso nos hemos marcado su apertura como una de nuestras prioridades, y esperamos que pueda entrar de nuevo en servicio antes de que finalice el año».

El edil señala que su apertura precisa de nuevo personal y que pase a formar parte de la empresa pública Gestel

Juan Martel subraya que los presupuestos de este año no se han aprobado aún, y la idea que en las próximas cuentas «vengan recogido una plaza para esa biblioteca, porque necesitamos más personal, aunque lo ideal es que ese espacio tuviese dos personas para ofrecer un servicio adecuado, como el que se ofrece en las otras bibliotecas del municipio».

El concejal adelantó que también están mirando la posibilidad de ampliar este espacio, o bien anexionando locales anexos o trasladándola a una superficie mayor, pero dentro del edificio de la Genencia del Valle de Jinámar donde ya está ubicada. Martel señaló que la idea es que la biblioteca que está en el casco de Jinámar, como esta pasen a formar parte de la red de bibliotecas que lleva la empresa pública Gestel, «porque esos espacios están cubiertos por personal municipal, y la idea es que a medida de que se vaya jubilando el personal ir pasándolos como personal de Gestel y que estén todas en la misma red y con la misma programación, y con ello mejorar la calidad del servicio».