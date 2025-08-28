Gáldar instala más de 70 metros de vallas de madera en caminos de los Altos de Gáldar para mejorar la seguridad

El Ayuntamiento de Gáldar, a través de la Concejalía de Vías y Obras, que dirige Eleazar Rodríguez, ha culminado la instalación de más de 70 metros de vallas de madera en diferentes caminos de los Altos de Gáldar con el objetivo de reforzar la seguridad y comodidad de los peatones.

En concreto se ha completado la instalación de 35 metros en El Tablado, 21 metros en El Hornillo y 15 metros en Chirino.

Estas actuaciones forman parte del compromiso del grupo de gobierno con la mejora continua de las infraestructuras rurales del municipio, priorizando la protección de los viandantes en zonas de tránsito habitual y con pendientes pronunciadas. Además, el uso de madera en las vallas responde a criterios de integración paisajística y sostenibilidad medioambiental.