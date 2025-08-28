"Lo hicimos por Melo, nos juntaba solo con encender la cocina": este es el nuevo guachinche de Gran Canaria que tienes que conocer

En cada rincón del Guachinche de Melo hay un pedazo de historia y de memoria compartida. El nuevo local en Ingenio no es solo un restaurante, es un homenaje a “un hombre bueno, familiar, de esos que te juntaban a todos solo con encender la cocina”. Así lo cuenta la familia, que decidió abrir este espacio para que los comensales se sientan como en casa, como si estuvieran en una reunión entre amigos o en el calor de la mesa de sus abuelos.

La creadora de contenidos Cindy Márquez (@cindymarqueeez) ha sido de las primeras en descubrirlo. “Hoy comemos en el nuevo guachinche de Melo que han abierto en Ingenio”, comienza en su vídeo, mostrando cada detalle del espacio.

Un espacio familiar

Nada más llegar, señala un detalle importante: el local cuenta con aparcamiento privado. En la entrada, una primera terraza acoge los tardeos de los domingos, mientras que una segunda terraza invita a alargar la sobremesa bajo el aire fresco.

El interior guarda aún más sorpresas, hay un salón para celebraciones de hasta doce personas, varias habitaciones con mesas grandes y pequeñas, y dos salones principales decorados con elementos tradicionales canarios. “Miren las cositas canarias que hay por aquí”, comenta Cindy mientras recorre el espacio, donde la madera, la piedra y un patio canario con palmera evocan el aire de las casas antiguas del Archipiélago.

Una carta con sabor a tradición

El recorrido gastronómico comienza con el pan acompañado de alioli y mantequilla casera. “La mantequilla está a otro nivel”, confiesa la creadora. Después, no podían faltar las papas arrugadas con mojo, que define como “espectaculares”.

El menú sigue con queso frito con mermelada de arándano, tiras de pollo con salsas de miel y mostaza, huevos rotos con chistorra y papas de las de antes. “Hace muchísimo tiempo que no me como unos huevos rotos con este tipo de papas… yo qué les digo, Dios mío, increíble”, exclama.

El postre, sabor a infancia

Si la carta salada es abundante, los postres son un homenaje directo a la memoria canaria. Entre los favoritos destacan la tarta de queso de Cubanitos “los de toda la vida” y la sorprendente tarta de queso de chocolate Tirma. “Nunca la había visto, la textura es increíble, superó todas mis expectativas”, apunta Cindy.

En la carta también aparecen otros clásicos de la gastronomía isleña como el gofio escaldado, las gambas al ajillo, la morcilla de Teror o la carne de cochino. Una propuesta que combina lo más auténtico de la tradición con guiños dulces que despiertan recuerdos de infancia.

Opiniones que lo confirman

Las primeras reseñas coinciden: “La comida riquísima, servicio atento y muy amable y el ambiente familiar lo hace candidato para repetir muchas veces, nosotros así lo haremos”.

El Guachinche de Melo abre de miércoles a domingo, de 13:00 a 00:00 horas, en la calle Juan Sebastián Elcano, 7, en Ingenio. La inauguración ha dejado claro que este nuevo rincón canario no es solo un restaurante, es un lugar donde la cocina se convierte en memoria y cada plato cuenta una historia.