El PGO prevé el parque tecnológico en los terrenos de las chabolas

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Leví Ramos, ha precisado que los terrenos donde actualmente se encuentran asentadas las infraviviendas de Bahía de Formas o Cueva Laya donde se desplegó un gran dispositivo por orden judicial, están clasificados en el Plan General de Ordenación (PGO) vigente como Suelo Urbanizable No Ordenado (SUNO) con la calificación de Parque Tecnológico de Santa Lucía. Es la misma que contempla el nuevo plan de ordenación que está en proyecto, que presenta en septiembre su propuesta inicial. En eso trabaja el equipo redactor, que determinará la catalogación en esta fase el uso de las parcelas del suelo del asentamiento. «Puede mantenerse la propuesta de un parque tecnológico o valorarse otras opciones de interés público», apunta el edil que sentencia que «no se contempla la posibilidad de desarrollar el uso de vivienda».

Además, anuncia que «las reubicaciones de estas personas, si las hubiera , se tratarán de una manera transversal con la Concejalía de Vivienda y Servicios Sociales y Gobierno De Canarias, teniendo en cuenta que todavía estamos en una fase inicial de un procedimiento judicial y no administrativo».

El responsable municipal de Urbanismo se refiere a la situación que atraviesa el asentamiento irregular surgido en la zona de Cueva Laya o Bahía de Formas, donde se han levantado unas 400 chabolas en las que convive más de un centenar de familias, según los residentes.

Adelanta en este sentido que en breve se emitirá un informe conjunto detallado con los resultados de la operación del pasado sábado en la que participó Guardia Civil, con la unidad del Seprona, Policía Local de Santa Lucía y técnicos del Ayuntamiento en el asentamiento para la identificación de los residentes. La intervención se enmarca dentro del procedimiento de control abierto por orden judicial de las personas que han ocupado suelo de titularidad pública sin autorización buscado una salida a la crisis habitacional, pero este suelo no es «ni en el actual plan un espacio para viviendas. «En los planteamientos que se trabajan, no se prevé un crecimiento urbanístico de viviendas en la zona. El modelo de ciudad está claro y debemos de valorar como aprovechar los terrenos al sur de la autovía como nuevas oportunidades alternativas a la residencia».

Ramos asegura que «las reubicaciones de estas personas, si las hay, serían con ayuda del Gobierno»

El concejal recordó que, según el PGO actualmente en vigor, el ámbito del poblado de Cueva Laya está clasificado para el desarrollo de un parque tecnológico, un proyecto que se diseñó como interés estratégico para el municipio y para la isla. Esto significa que e estos momentos el suelo no puede destinarse a uso residencial.

Conflicto social y marco legal

Ramos reconoció la dimensión social del conflicto, dado el número de familias afectadas y deja claro que la administración vela por la legalidad urbanística. Dejó claro que son los titulares de ese terreno quienes decidirán qué actuaciones acometerán en su propiedad una vez se conozca la catalogación de las parcelas, que en principio mantendrán la calificación actual de parque tecnológico.

Para darle amparo legal, el área de Urbanismo del Ayuntamiento publicó el pasado 11 de agosto de 2025 la modificación y adaptación del PGO Municipal, a la recalificación como SUNO Parque Tecnológico Santa Lucía del suelo afecto al SUNSE Parque Tecnológico Santa Lucía, con las determinaciones para el desarrollo de la ordenación pormenorizada en el marco de las que establece el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria. Es la siguiente fase del proceso tras el periodo de exposición pública del documento en julio que no recibió ninguna reclamación. Estará ultimado en tres años.

El municipio aprovechará el suelo al sur de la GC-1 como alternativa para viviendas

El responsable desvincula el debate urbanístico de la situación social de las familias que residen actualmente en las infraviviendas. «Son dos cuestiones distintas: una cosa es el planeamiento y otra la garantía de futuro de las personas. No se puede mezclar los temas de futuro del parque empresarial con la existencia y la garantía de futuro de las personas que viven ahí».

En cuanto al tiempo de existencia de las infraviviendas, Ramos desmiente que se trate de un fenómeno consolidado desde hace décadas.

«No podemos hablar de 25 años. Es una situación absolutamente reciente, por eso hemos actuado las administraciones», afirmó contundente el edil que asegura que «hace 23 años ese espacio era totalmente ocupado por invernaderos», finalizó.