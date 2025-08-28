¿Qué hacer este fin de semana? Teror se llena de arte en la calle por El Pino y Arinaga vara el pescao

El verano sigue dando de sí para aquellos de gustan de ocio y diversión. Toca despedir este mes de agosto y las fiestas se reparten por diferentes municipios de la Isla, desde la cumbre hasta el mar.

Domingo de calor y playa en Melenara / José Pérez Curbelo

La playa de Melenara continúa celebrando sus fiestas patronales. La jornada de hoy está dedicada a las personas mayores, con juegos tradicionales en la arena, a las 17.30 horas, seguidos por la merienda y la actuación de Pepe Benavente, a las 19.30 horas. Por la noche, desde las 21.00 horas, tributo a Los Rayos de Plata y dj Nacho González, con un repaso musical de los años 60,70,80. La organización invita a ir ataviados con ropa de la época. Mañana, a las 22.00 horas, concierto La Clave y a medianoche los fuegos artificiales acuáticos y terrestre. Seguidamente verbena con Star Music. El domingo, el 18.00 horas, procesión marítima-terrestre de los patrones. A las 20.30 horas, entrega de trofeos y homenaje a los difuntos del barrio. A las 21.00 horas, scala-hifi, con la actuación de la cantante Cris Giannattasio. El barrio de El Caracol también está en fiestas. Hoy, a las 21.30 horas, gala Drag Queen. Mañana, desde las 11.00 horas, juegos infantiles. El día continúa a las 19.00 horas, con el encuentro de rondallas en la cancha Carlos Marrero de Vera. El domingo, desde las 12.00 horas, procesión, comida popular y bingo, a las 20.00 horas, para el fin de fiestas.

Imagen de archivo de la romería de la Vará del Pescao en Arinaga. / José Carlos Guerra

La playa de Arinaga también celebra sus fiestas del Pino. Hoy, a las 17.30 horas, música a cargo de Tabaiba y Merite la Pena. A las 18.00, llegada de la barca de la Vará del Pescao, y a las 19.30 horas, dj Antonio Boada. En la plaza de Arinaga, a las 22.30 horas, verbena con Star Music, Grupo Arena y dj Promaster. En la zona del Risco Verde, a las 19.00 horas, romería marinera, parranda Viejo Cafetín y Banda Isleña. En el muelle de Arinaga, a las 23.00 horas, fuegos artificiales. En el Ficus, a las 17.00 horas, música con Yeray Socorro y Apolo, y en Soco Negro, a las 19.30 horas, parranda El Lejío. El programa continúa mañana, desde las 20.30 horas en la plaza de Arinaga, con el festival folclórico Argones, con las agrupaciones folclóricas Surco y Arado, San Cristóbal, Zarandona y Argones. A continuación, a las 23.00 horas, verbena con Línea dj y Lady’s del Swing. El domingo, a las 11.30 horas, Travesía a Nado. A las 12.00 horas, en la caseta del muelle, dentro del ciclo Un verano al Aire Libre, espectáculo infantil de Aníbal. A continuación, 13.00 horas, paella solidaria a favor de Aldefa, y a las 13.30 horas, música con Rodián, Domingo Quintana y Yet Garbey y La Buena Vibra. También el domingo, a las 19.00 horas en la plaza de Arinaga, conciertos de Maldita EGB y Señor Natilla.

El municipio celebra el festival Sonidos del Viento / Ayuntamiento de Ingenio

El municipio celebra hoy y mañana, a partir de las 21.00 horas, el festival Sonidos del Viento, en la playa de El Burrero. El programa de hoy ofrece el tributo a Juan Luis Guerra, ‘Bachata Rosa’, y la actuación de Escuela de Calor. Mañana, ‘Barco a Venus’, el tributo a Mecano, y Los Salvapantallas. El dj Ulises Acosta pone el broche las dos noches. El domingo, la misma playa, también acoge mañana y el domingo una nueva edición de ‘Ingenio Solidario’. Mañana, caminata solidaria, con salida del Museo de Piedra, a las 8.00 horas, hasta la playa de El Burrero. El domingo, en la Avenida Marítima de El Burrero, desde las 10.00 horas, puestos informativos y solidarios, ludopark infantil y punto móvil de donación de sangre. La programación incluye, a las 11.00 horas una charla sobre la vivienda en Canarias, seguida por la actuación de Savia Nueva, a las 12.00 horas, la paella solidaria, a las 13.00 horas, y concierto de Los del Son, a las 13.30 horas.

Las fiestas patronales de San Nicolás de Tolentino de La Aldea / Ayuntamiento de La Aldea

Las fiestas patronales de San Nicolás de Tolentino de La Aldea ofrece hoy, a las 18.00 horas en el campo de fútbol Los Cascajos, fiesta del agua y de la espuma. A las 20.30 horas, en la plaza, XXXVIII Festival Folclórico El Charco, con Coros y Danzas de La Gomera, Entre Amigos, de Telde; y la Agrupación Folclórica La Aldea. Mañana, a las 10.30 horas, en la playa, Sortija de caballos. A las 20.30 horas, la plaza de La Alameda acoge el pregón de las fiestas, este año a cargo de Delia Cardona Armas, y posteriormente actuación de Gerson Galván y verbena con el grupo Acuarela.

La cantante Raquel del Rosario anuncia este viernes la Fiesta del Pino 2025. / Ayuntamiento de Teror.

Las fiestas del Pino comienzan hoy de forma oficial. Hoy, a las 21.00 horas, lectura del pregón, a cargo de Raquel del Rosario, y seguidamente concierto de la Banda de Música de Teror y actuación de Los 600 y Miss Music Band. Mañana y el domingo, durante todo el día, festival de arte en la calle En Pie, con actuaciones de teatro, conciertos y espectáculos.

Festival juvenil Play, Eat & Repeat. / Ayuntamiento de San Mateo.

San Mateo

La Vega de San Mateo acoge desde hoy y hasta el domingo, la primera edición del festival juvenil Play, Eat & Repeat, en la Plaza de la Solidaridad, y que combina concursos de cosplay y K-pop, Artist Alley, con más de 40 creadores y artistas locales; tiendas especializadas en cultura asiática, manga, anime y videojuegos, zona gamer con torneos, juego libre y experiencias interactivas y foodtrucks con opciones gastronómicas variadas para todos los gustos. También, dentro de Vive el Verano en Familia, el barrio de Lomo Carbonero acoge hoy, a las 18.00 horas, un taller de cócteles.

Fiestas de la Virgen de la Cuevita. / Ayuntamiento de Artenara.

En la cumbre de la Isla, Artenara continúa celebrando las fiestas de la Virgen de la Cuevita. Hoy, desde las 10.00 horas en la alameda Alcalde Severiano Luján Cabrera, taller de alfarería tradicional. A las 21.00 horas, gran batalla de flores por las calles del pueblo, acompañados por la Charanga La Aldea y la batucada Paixao. A las 23.00 horas, en la misma plaza, verbena con New Sabrosa Band y D’Music. Mañana, desde las 11.30 horas, en el campo de fútbol, fiesta de la espuma y festival Acuático, con dj Promaster y el grupo Cuenta Atrás. A las 18.00 horas, Traída de la Rama, con Banda Archipiélago. La noche sigue con la verbena a cargo de Leyenda Joven, Armonía Show y Aguaje. El domingo, fiesta principal de Santa María de la Cuevita. A las 19.00 horas, IV edición del espectáculo musical ‘Artenara al pie del cielo’, dirigido y presentado por Yeray Rodríguez, con la actuación de las agrupaciones folclóricas Tagomate, Escuela de Folklore Tejeguatito, Guayadeque, Escuela Verseadora Clotilde Cruz Peña y Escuela Verseadora Nieves Clemente. A las 21.15 horas, subida de la imagen de la virgen de La Cuevita hasta su Santuario, y a las 22.30 horas, verbena fin de fiesta con Las Ladys del Swing.

Taller Agaete Submarina. / Ayuntamiento de Agaete

El Parque Popular acoge mañana, en horario de 11.00 a 13.00 horas, el taller Agaete Submarina, que tiene como objetivo mostrar la riqueza marina de Canarias a través de la realidad virtual. Está abierto a público de todas las edades.

La Verbena: Edición Merengazo / La Provincia

San Bartolomé de Tirajana

El municipio sureño acoge dos propuestas. Por un lado, el festival Calidá, en el hotel Bahía Feliz. La zona exterior, a pie de playa, comienza a las 15.00 horas, y en sala, a las 21.00 horas. Vamp, Combo Killer, Belinda, Palermo Brothers, Delbueno Electrobrasd, Casablanca, Dyatlov y Carballeira & Cabrera son los artistas y bandas de las dos provincias del Archipiélago invitados. Por otro, en el Ocean Club Maspalomas. el domingo, de 10.00 a 22.00 horas, ‘La Verbena, edición Merengazo’, con Edwin Rivera y su orquesta, Armonía Show, Los Aseres y los dj’s Estro y Antony Robert. También en el Sur, la explanada del Faro de Maspalomas acoge mañana, a las 12.00 horas, la actuación en directo del dúo Moihe, dentro del ciclo de conciertos del festival Noon Canarias.

Valsequillo despide hoy el mes de agosto con un programa de actividades para todos los públicos en la Plaza Tifaritti. La tarde comienza a las 17.00 horas con una fiesta infantil, que ofrece castillos hinchables, talleres, minigolf y un circuito de cars. A las 19.30 horas, el ambiente se animará con un pasacalles con batucada, que recorrerá las calles del pueblo hasta la plaza. En esta iniciativa participan diversos comercios de restauración de la localidad que ofrecen una selección de tapas a 2,50 euros. Diamada, Bar Piscolabis Galicia, Ca’Lore, Lilly’s Café y más, Tasquita La Viejita y Dulces y café se sumarán a esta jornada ofreciendo en la Plaza de Tifariti un surtido de tapas dulces y saladas.