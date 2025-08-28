SPAR Gran Canaria impulsa el futuro de sus becados con el Primer Encuentro de Talento Juvenil

La cadena de supermercados SPAR Gran Canaria ha organizado el primer encuentro de becados de la Beca al Talento Juvenil SPAR Gran Canaria, reuniendo por primera vez a los jóvenes reconocidos en las diferentes ediciones del programa que impulsa el talento juvenil en la isla.

Bajo el título ‘Aprendizaje desde la Incertidumbre’, esta cita fomentó un espacio de crecimiento personal, donde los participantes compartieron sus experiencias y aprendizajes con el fin de enriquecerse mutuamente. La propuesta combinó formación vivencial, reflexión colectiva y herramientas prácticas para afrontar los retos de su futuro profesional y vital, con el propósito de convertirse también en referentes para otros jóvenes.

La directora de Responsabilidad Social Corporativa y Comunicación, Yubi Cisneros, destacó durante el encuentro que, “con la Beca al Talento Juvenil queremos apoyar a nuestros jóvenes no solo en su carrera profesional, sino también en su desarrollo personal. Este encuentro es una muestra de nuestro compromiso con las futuras generaciones, ofreciéndoles herramientas y experiencias que les ayuden a crecer y afrontar con confianza próximas decisiones”.

El encuentro contó con la participación del experto en gestión del cambio y liderazgo colectivo Juan Ferrer, formado en instituciones de referencia mundial como Harvard Kennedy School, MIT e IESE, y colaborador de empresas de renombre como Banco Santander, Ikea, Decathlon, Enagás, entre otras. Junto a él, los jóvenes becados vivieron dinámicas diseñadas para fortalecer su confianza, su capacidad de adaptación y su visión de futuro.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el taller de Lego Serious Play, una experiencia innovadora que permitió a los becados, a través de la construcción en 3D, visualizar y abordar retos organizativos y personales, explorar identidades de equipo, gestionar emociones y diseñar estrategias de mejora.

Becados en el Primer Encuentro de Talento Juvenil de SPAR Gran Canaria / Spar Gran Canaria

Para finalizar, se realizó una experiencia con caballos, en Arucas, centrada en el desarrollo de equipos y el liderazgo, en la que se utilizó la sensibilidad emocional de los animales para detectar dinámicas ocultas, identificar creencias limitantes y potenciar un liderazgo auténtico a través del lenguaje no verbal.

El objetivo, en palabras de Juan Ferrer, es “mirar hacia dentro, en lo que realmente les mueve, bloquea o motiva, para así liberar y poner el foco en todo el potencial y la pasión de cada uno de ellos. La gestión emocional es clave para que el talento se ponga en valor”.

Este año, la jornada ha puesto el foco en destacar y fortalecer el reconocimiento de los becados de ediciones anteriores, en lugar de asignar una nueva beca. Con esta iniciativa, SPAR Gran Canaria busca fomentar el aprendizaje, visibilizar el talento juvenil y poner en valor el esfuerzo y los logros de estas jóvenes promesas. Una acción inspiradora que impulsa al colectivo juvenil y celebra el compromiso y la excelencia de quienes ya han formado parte de este programa. Con este encuentro, SPAR Gran Canaria refuerza su firme compromiso con el talento juvenil y con el desarrollo social de la isla, generando espacios de aprendizaje e inspiración que trasciendan de lo académico y se conviertan en ejemplo para futuras generaciones.

Beca al Talento Juvenil SPAR Gran Canaria

La Beca al Talento Juvenil SPAR Gran Canaria reconoce anualmente a jóvenes promesas de la cultura y el deporte en la isla, apoyando su formación y participación en competiciones nacionales e internacionales. Durante cinco ediciones, este programa ha consolidado el compromiso de la cadena con la juventud isleña, respaldando a talentos que hoy ya son campeones del mundo, de Europa y medallistas en distintas disciplinas.

Los becados son personas de entre 9 y 16 años residentes en Gran Canaria que, habiendo demostrado un talento sobresaliente en disciplinas artísticas, literarias o deportivas, requieran de recursos económicos adicionales para continuar su formación o afrontar desplazamientos fuera de la isla.

Becados de SPAR Gran Canaria en una experiencia con caballos / Spar Gran Canaria

De carácter anual, los cinco becados que han destacado por su dedicación y rendimiento académico y, por tanto, merecedores de estas ayudas han sido:

Daniela Moreno (V edición): Campeona del mundo y de Europa en Jiu-Jitsu brasileño, en la categoría infantil, en 2024.

Bruno Bárbara (IV edición): Campeón del mundo de windsurf en la categoría sub-17, en 2022 y 2023.

María Juste (III edición): Gimnasta artística y de trampolín destacada a nivel regional y nacional en 2022.

Gabriel Meneses (II edición): Violinista becado para cursar su formación completa en el Conservatorio Profesional de Las Palmas de Gran Canaria en 2021.

Jenny Sanabria (I edición): Clasificada en el Mundial Individual de Ajedrez Sub-14 a Sub-18 celebrado en 2020.

