La suerte manda y el mar decide en la quinta edición del Open Internacional de Pesca de Altura

La quinta edición del Open Internacional de Pesca de Altura arrancó este jueves con su tradicional reunión de patrones, una cita en donde los participantes recogieron sus inscripciones y recibieron las indicaciones pertinentes de la dirección de la prueba, que cuenta, un año más, con la organización del Club de Yates Pasito Blanco y de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, además del patrocinio de Turismo de Gran Canaria y la participación de los muelles deportivos de Puerto Rico y Mogán.

La competición, que comienza este viernes a las 09:00 horas y finalizará el sábado sobre las 17:30 horas, reúne a 45 embarcaciones, una cifra récord hasta la fecha. Manolo Ramírez es uno de ellos. Siempre le ha gustado la pesca, y muchas de sus anécdotas, recuerdos y buenos momentos los asocia a este deporte y al mar. Su padre, desde que era muy pequeño, le enseñó lo que era una caña y un anzuelo. Sin embargo, Ramírez fue más allá y se aficionó a la pesca de altura. Ahora, tras más de 30 años participando en el Concurso de Pesca de Altura de Pasito Blanco, se prepara, otra vez más, para conquistar hoy el océano en la quinta edición del Open Internacional.

«El concurso anterior al Open comenzó en el año 1990, y esa fue la primera vez que yo competí», explica Ramírez. Desde ese momento, nunca ha fallado a la cita. No obstante, a esta aventura se enfrenta con un gran equipo. «Es necesario un patrón, un pescador que se siente en la silla del barco y un marinero que ayude a traer el pescado en el último momento y también que me ayude a liberarlo», argumenta.

Ganas y suerte

Con el paso de los años, algunas de las normas del campeonato se han modificado, pero otras muchas han perdurado a pesar del transcurso del tiempo. «Hay una que es muy importante y que tenemos que respetar al máximo», continúa Ramírez. «Hacemos una pesca responsable que consiste en pescar y soltar, y no en matar», acentúa. Esta fue una medida que costó mucho implantar, pero que, actualmente, todos los participantes cumplen, porque las especies que pescan se encuentran en peligro de extinción.

El marlín y el atún rojo son dos de los grandes peces que el participante intenta pescar en el campeonato. Suelen frecuentar las costas canarias en los meses de verano porque el mar está más templado. «La edición pasada fue muy buena para todos los participantes porque había bastantes especies por la zona, pero este año no pinta tan bien», lamenta.

Ramírez no tiene ningún truco para quedar en el pódium y asegura que ni la mañana ni la práctica son fundamentales en este deporte. «Para ganar el Open solo hace falta suerte».