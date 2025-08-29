La Aldea premia el talento de los deportistas y clubes locales en la XXIV Edición de la Gala del Deporte

El Ayuntamiento de La Aldea ha celebrado este jueves la XXIV Edición de la Gala del Deporte, un emotivo acto que tuvo lugar en el Centro Municipal de Cultura y en el que se rindió homenaje al esfuerzo, la constancia y los logros de deportistas y clubes del municipio.

En el transcurso de la Gala, el alcalde de La Aldea, Pedro Suárez, y el concejal de Deportes, Ulises Afonso, junto a otros miembros de la Corporación y diferentes representantes del ámbito deportivo local, hicieron entrega de un total de 12 reconocimientos y cinco galardones a 39 atletas y varias entidades, en el marco de las Fiestas de San Nicolás de Tolentino 2025.

El alcalde Pedro Suárez puso en valor a lo largo de su intervención en la ceremonia que "La Aldea cuenta con un enorme caudal de talento deportivo que merece ser reconocido y celebrado. Cada uno de los premiados y mencionados en esta gala son un orgullo para nuestro municipio y un ejemplo de esfuerzo, compromiso y superación. Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando al deporte aldeano como motor de salud, integración y promoción de nuestra tierra".

Asimismo, el concejal de Deportes, Ulises Afonso, subrayó que "el deporte en La Aldea no solo es competición, sino también convivencia, valores y formación. Hoy reconocemos a nuestros deportistas y clubes por sus resultados, pero también por su entrega y constancia, que inspiran a nuevas generaciones y consolidan a La Aldea como un referente en el panorama deportivo canario".

Estos galardones recayeron en los siguientes clubes y deportistas: el Club del Año fue para la U.D. San Nicolás; Leyenda Deportiva, para Sebastián García Ramos; a la Labor Directiva fue recibido por Fabiola Godoy Jiménez; Tomás Suárez Ojeda recibió su galardón en la categoría Trayectoria Deportiva, y el Deportista Aldeano del Año fue para Aarón Ojeda García.

Los reconocimientos y menciones fueron entregados a los siguientes deportistas: Pablo Gutiérrez del Pino, Noah Pai Suárez Delgado, José Ángel González Ramírez e Irune Suárez Ramírez, Samuel García Ramírez y Diego Ramírez del Toro, José Antonio Suárez Sosa, Emelina Espino Dámaso y Marcos Espino Dámaso, Diego Suárez Fernández, Chloe Suárez Mendoza, Adriana Santana Santana, Deivid Medina Llarena, Aridani Rodríguez Suárez, Francisco Herrera Armas, Leyra del Carmen Díaz, Zofía Malgorzata, Ainoha Oviedo, Darleen-Josephine, Leonor Antal, Kendra Martín, Martina Ramírez, Aina Rodríguez, Daniela Rodríguez, Ithaysa Betancor, Aysel Sánchez, Kilian León, Déborah del Carmen Artiles y Valentina del Toro, Benjamín U.D. San Nicolás, Infantil U.D. San Nicolás, Rita Valencia Herrera, Andrea Moreno Valencia, Fernando Aday Godoy, Daniel Navarro Hernández, David Guerra Moreno y Leisy María Moreno Diepa.

Finalmente, desde el Ayuntamiento se felicitó a todos los reconocidos y premiados en esta XXIV Gala del Deporte por su trabajo y resultados obtenidos, agradeciendo que sigan llevando con orgullo el nombre de La Aldea por diferentes lugares de las Islas, de España y del resto del mundo.