El Cabildo de Gran Canaria invita a los vecinos a la Comunidad Energética de San Mateo

El Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria presentó el miércoles de manera oficial la Comunidad Energética de San Mateo y proyectó un vídeo informativo para animar a los vecinos a sumarse a este movimiento ciudadano y participativo que aprovecha las energías renovables para ganar autonomía energética y reducir la huella ecológica.

Al acto asistieron el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink; el director insular de Energía y Clima, Alexis Lozano; y la alcaldesa de San Mateo, Davinia Falcón, y el presidente de la Comunidad Energética de San Mateo, Aday Reina Romero, entre otros representantes y vecinos interesados en el proyecto.

La Comunidad Energética de San Mateo, que se constituyó con el apoyo del Cabildo grancanario, contempla la instalación de plantas fotovoltaicas en cubiertas de edificios municipales, como la Piscina Municipal, la Escuela Infantil, y el CEIP Profesor Rafael Gómez Santos, además de en el edificio de la Bodega Insular. Estos espacios públicos serán habilitados para la generación de energía renovable que será distribuida entre los socios y socias de la comunidad.

Durante el acto, García Brink destacó que este proyecto «supone un paso firme hacia la transición energética y la sostenibilidad en las medianías de Gran Canaria, permitiendo a la ciudadanía pagar menos por la luz y, al mismo tiempo, utilizar energía 100% renovable». En este sentido, subrayó que «no hace falta disponer de una cubierta propia para poner una planta fotovoltaica, basta con sumarse a la comunidad y beneficiarse de las instalaciones municipales o insulares, como si cada miembro alquilara una parte de la planta solar, ya sea en una instalación del Ayuntamiento o, en el caso de la Bodega Insular, del Cabildo».

Por su parte, Davinia Falcón animó a la ciudadanía y a las empresas «a sumarse a esta iniciativa, que supone un paso firme hacia un modelo más sostenible para San Mateo, y entre todos aportar nuestro granito de arena para beneficiar al planeta».

El presidente de la Comunidad Energética, Aday Reina Romero, afirmó: «Cuantas más personas nos sumemos a esta iniciativa, mayores beneficios podremos conseguir para todos en el ahorro de la factura, gracias al autoconsumo colectivo».

La energía generada se repartirá entre los miembros a través de coeficientes previamente acordados, sin necesidad de estar en el mismo edificio, y con la posibilidad de beneficiarse quienes residan en un radio de hasta dos kilómetros de las instalaciones fotovoltaicas. El Consejo Insular de Energía de Gran Canaria asesora a comunidades energéticas en distintos municipios y promueve la cesión de cubiertas de edificios públicos y privados a través de la web www.comunidadesenergeticasdegrancanaria.com.