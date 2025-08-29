En Directo
Fiestas del Pino 2025 en Teror: sigue toda la información y actos en directo
Desde el 24 de agosto hasta el 12 de octubre, Teror celebra sus tradicionales Fiestas en honor a Nuestra Señora del Pino, con un programa variado que combina tradición, devoción, cultura y diversión
Las Fiestas del Pino 2025 en Teror ya están en marcha y, como cada año, reúnen a miles de devotos y visitantes en honor a la patrona de Gran Canaria. En esta noticia encontrarás toda la información actualizada, el programa de actos y los directos de los principales eventos religiosos, culturales y festivos para que no te pierdas nada de lo que ocurre en Teror durante estas celebraciones.
Nayra Bajo de Vera
La peregrinación a Teror se adelanta para ver a la Virgen al descubierto
Las fiestas patronales de Teror por la Virgen del Pino, patrona de la Diócesis de Canarias, están a punto de comenzar. El pregón, que tendrá este viernes, marcará el inicio del programa de actos que se alargará más de un mes y finalizará el próximo 12 de octubre.
Si quieres leer la noticia entera clica en este enlace
Nayra Bajo de Vera
Más guaguas, afluencias y rutas desde los municipios: todos los detalles del dispositivo de tráfico para las Fiestas del Pino
La compañía Guaguas Global, en colaboración con el Ayuntamiento y el Cabildo, presenta un refuerzo de su servicio a Teror con más vehículos y afluencias.
Nayra Bajo de Vera
"No va a haber aparcamiento para todas las personas": Teror invita a usar el transporte público para las Fiestas del Pino
La compañía Guaguas Global ha preparado un dispositivo especial con más vehículos y afluencias en colaboración con el Ayuntamiento y el Cabildo.
