Fiestas del Pino 2025 en Teror: sigue toda la información y actos en directo

Las fiestas patronales de Teror por la Virgen del Pino, patrona de la Diócesis de Canarias, están a punto de comenzar. El pregón, que tendrá este viernes, marcará el inicio del programa de actos que se alargará más de un mes y finalizará el próximo 12 de octubre.

