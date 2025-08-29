DIRECTO | Pregón de las Fiestas del Pino 2025
La cantante Raquel del Rosario, natural de Teror, será la encargada de dar el pregón de este año, que tendrá lugar a las 21:00 horas en la Plaza de la Basílica
Con el pregón de Raquel del Rosario Macías arrancan oficialmente las Fiestas del Pino 2025 en Teror. La artista, nacida en la villa mariana en 1982, se dio a conocer en toda España como voz de El Sueño de Morfeo, banda con la que marcó la primera década de los 2000 y con la que incluso representó a España en Eurovisión.
Este viernes regresa a su pueblo convertida en pregonera, en un momento muy especial de su carrera: acaba de publicar La voz olvidada, su primer EP en solitario, donde mezcla las raíces del folclore canario con un sonido más íntimo y personal. Y como guiño a los años que la pusieron en lo más alto, aprovechará para regalar al público uno de sus clásicos más queridos.
Raquel nació en Teror en 1982 y su voz pronto se convirtió en un referente del pop español. Con El Sueño de Morfeo grabó cuatro discos y giró por España y Latinoamérica, hasta representar a nuestro país en Malmö en 2013. Tras la disolución del grupo, puso el freno y se instaló en California, donde formó una familia y abrazó una vida más tranquila, en contacto con la naturaleza.
Una década después, en diciembre de 2023, sorprendió con el anuncio de su regreso a la música. Esta vez, en solitario. Un regreso más íntimo, más orgánico, que en mayo de este año cristalizó en La voz olvidada. Un trabajo con el que abre una nueva etapa artística y vital, tendiendo puentes entre lo ancestral y lo contemporáneo.
Programa de actos de las fiestas
Actividades destacadas
- Tradiciones y deporte: Feria de Ganado, torneo de fútbol, campeonato de halterofilia, marcha cicloturista y rallye Villa de Teror.
- Actos religiosos: Bajada y subida de la Virgen, romería-ofrenda, procesiones y eucaristías solemnes en honor a la Patrona de Gran Canaria.
- Música y espectáculos: Conciertos de artistas como Pastora Soler, Macaco, El Consorcio, Los Lola, además de festivales jóvenes, encuentros folclóricos y verbenas populares.
- Cultura y familia: Lectura del pregón a cargo de Raquel del Rosario, fiestas infantiles, muestras de artesanía, exposiciones y la grabación del programa televisivo Tenderete.
- Eventos tradicionales: Ofrendas poéticas, descamisada, trilla, ordeño, trasquilá y degustaciones de pella de gofio.
Fechas principales
- 29 de agosto: lectura del Pregón por parte de la cantante canaria Raquel del Rosario
- 5 septiembre: bajada de la imagen de la Virgen. Bajada de la Imagen de Ntra. Sra. del Pino (Basílica, 19:00 h). Concierto de Pastora Soler (“Rosas y espinas – 30 años”, Plaza de Sintes, 21:00 h) y Rock & Ríos Band, tributo a Miguel Ríos (22:30 h)
- 7 septiembre: 73ª Romería Ofrenda a Ntra. Sra. del Pino (15:30 h, del Castañero Gordo a Plaza del Pino). Verbena “De la Víspera” con La Polvajera, Las Ladys, D’Music, DJ Promaster (20:00 h) y exhibición de fuegos artificiales (00:00 h, terrenos Yánez Matos)
- 8 septiembre: Día de Ntra. Sra. del Pino, con misa solemne y procesión (12:00 h). Procesión de la imagen (13:00 h). Concierto de El Consorcio (“De Mocedades a El Consorcio”, Plaza de Sintes, 21:00 h) y exhibición de fuegos artificiales (00:00 h, terrenos Yánez Matos)
- 11 de septiembre: concierto de Macaco en la plaza de Sintes a las 21:00 h.
- 14 septiembre: Día de las Marías, fiesta patronal de Teror. Procesión con la Banda de Música de Teror (20:00 h), seguida de fuegos artificiales (20:30 h)
- 12 octubre: subida de la Virgen a su camarín a las 19:00 h. en la Basílica del Pino
