DIRECTO | Pregón de las Fiestas del Pino 2025

Con el pregón de Raquel del Rosario Macías arrancan oficialmente las Fiestas del Pino 2025 en Teror. La artista, nacida en la villa mariana en 1982, se dio a conocer en toda España como voz de El Sueño de Morfeo, banda con la que marcó la primera década de los 2000 y con la que incluso representó a España en Eurovisión.

Este viernes regresa a su pueblo convertida en pregonera, en un momento muy especial de su carrera: acaba de publicar La voz olvidada, su primer EP en solitario, donde mezcla las raíces del folclore canario con un sonido más íntimo y personal. Y como guiño a los años que la pusieron en lo más alto, aprovechará para regalar al público uno de sus clásicos más queridos.

Raquel nació en Teror en 1982 y su voz pronto se convirtió en un referente del pop español. Con El Sueño de Morfeo grabó cuatro discos y giró por España y Latinoamérica, hasta representar a nuestro país en Malmö en 2013. Tras la disolución del grupo, puso el freno y se instaló en California, donde formó una familia y abrazó una vida más tranquila, en contacto con la naturaleza.

Una década después, en diciembre de 2023, sorprendió con el anuncio de su regreso a la música. Esta vez, en solitario. Un regreso más íntimo, más orgánico, que en mayo de este año cristalizó en La voz olvidada. Un trabajo con el que abre una nueva etapa artística y vital, tendiendo puentes entre lo ancestral y lo contemporáneo.

Programa de actos de las fiestas

Actividades destacadas

Tradiciones y deporte: Feria de Ganado, torneo de fútbol, campeonato de halterofilia, marcha cicloturista y rallye Villa de Teror.

Fechas principales