Teror
‘Esta soy yo’, el pregón más íntimo y musical de la cantante Raquel del Rosario
La cantante repasa sus vivencias familiares en el municipio y su trayectoria profesional, mezclado con canciones que le dan fama
La Raquel del Rosario (Teror, 1982) más personal abrió esta noche del viernes con su pregón las Fiestas del Pino. La cantante recopiló sus recuerdos de infancia y la memoria de aquellas personas que marcaron su trayectoria vital. Y, como no podía ser menos, concluía sus palabras bajo la fachada de la Basílica con el tema discográfico ‘Esta soy yo’, que tantas alegrías le dio en la proyección de su carrera profesional, después de haber interpretado también su reciente ‘Al golpito’.
‘El sueño de Morfeo’ la lanzó al estrellato a arrancar este siglo, y la condujo en 2013 al Festival de Eurovisión en Malmö (Suecia). Tras la disolución del grupo, Raquel se alejó de los escenarios, estableciéndose en Estados Unidos. En diciembre de 2023 anunció su regreso a la música en solitario, en el que explora el folclore canario. En mayo de 2025 lanza ‘La voz olvidada’, su estreno como cantautora. Antes fue nombrada Hija Predilecta de Teror (2011).
'Raíces, magia y tradición'
Tras unos versos a la Virgen Madre, la artista echó una mirada atrás para recordar sus primeros años de vida en el pueblo en su pregón titulado ‘Raíces, magia y tradición’. «Nací y crecí en este pueblo, algo de lo que siempre me he sentido profundamente orgullosa y que, tras haber tenido la fortuna de recorrer mucho mundo, considero un privilegio y un auténtico regalo».
Vivió en el barrio de El Palmar con su abuela ‘Consuelito’. Allí disfrutó de los juegos con sus cinco hermanos, vecinos y primos. «Fue una fortuna conocer la vida antes de los teléfonos móviles y del internet. Una de las cosas que más he querido fomentar en mis hijos, Leo y Mael, es precisamente eso: que jueguen en la naturaleza, que se ensucien, que se llenen de tierra».
Más tarde se mudaría al casco con sus abuelos paternos ‘Ramoncito’ y Eloína, recordando que es hija de María Teresa y José Francisco, ‘Pepucho’, un histórico colaborador de la Basílica.
Se subió al escenario en sus actuaciones anuales de gimnasia rítmica, antes de las scala en hifi. «Crecí en una casa donde siempre hubo lienzos, pinceles, esculturas y guitarras. Ese entorno creativo, supongo, marcó y alimentó mi vena artística».
Cogió vuelo a los 18
Sobre su carrera musical, señala que «Como muchos saben, cogí vuelo desde jovencita. En cuanto cumplí 18 años y se me presentó la oportunidad de trabajar con una banda asturiana, no lo dudé. El resto de la historia ya la conocen: el profundo deseo de mi corazón se materializó, situándome en escenarios donde, a veces, tenía que pellizcarme para confirmar que lo que estaba viviendo era real».
Y en cuanto a quienes le piden un consejo para abrirse un hueco en el mundo de la canción, señala que «cuando lo que haces nace desde el corazón, con compromiso, confianza y visión, la vida empieza a abrir caminos». Además, añade, «algo que he aprendido, y que me parece fundamental, es que no hay edad para comenzar de nuevo».
Volviendo a su vida más íntima, detalla que «actualmente resido en California. Mi marido, Pedro, gallego de nacimiento, se afincó allí tras finalizar sus estudios de cine en Los Ángeles. Un curioso paralelismo con la historia de mis bisabuelos paternos, Juan María y ‘Rosarito’, quienes también emigraron a las Américas». De ahí, los lazos con las antiguas tradiciones sanadoras: «Desde pequeña, en el entorno familiar me han llamado cariñosamente por su nombre: ‘Rosarito’, por mi parecido físico con ella. A medida que fui creciendo, mi inquietud por conocer más sobre mi historia y la de mis ancestros me acercó aún más a su figura. Descubrí que aquellas prácticas que realizaba y que, según me contaban de niña, no eran más que ‘supersticiones que trajo de Cuba’, eran a mi entender, dones que puso al servicio de la gente del pueblo. Rosarito, ‘La Santiguadora’ del Quebradero, a quien los vecinos acudían para que, con rezos y bienintencionadas prácticas, les alejara los males».
Vestirse de mago
Habló de su último trabajo discográfico, y de su desconocimiento previo de la expresión «vestirse de mago». Y ahí hace una defensa de los agricultores. «Yo sí creo que eran magos. No de los que sacan un conejo de una chistera, sino de los que dominan un saber profundo».
Entre detalles de las Fiestas del Pino y de la Virgen, a la que le dedica unos versos, interpreta para cerrar el exitoso tema ‘Esta soy yo’.
Programa de actos
Sábado 30 de agosto
Festival de arte en la calle
- Chichirito. ‘Risoterapia’. 11-12 horas (sala Casa Consistorial).
- Rafaelillo Clown. ‘Viajando
con la Imaginación’. 11-11:45 horas (Plaza Teresa de Bolívar).
-Eddy Eighty. ‘The power of the 80’s’. 12-12:50 horas (Alameda Pío XII).
- La Gata Japonesa .’El
showroom de Paipai Rouge’.
13-13:45 horas (Sintes).
- Zurrunka Teatro y La Semilla
Voladora. ‘Birakolore’. 13- 14 horas (itinerante).
- 101 Brass Band. Música. 14- 14:45 horas (Boulevar).
- Biphasic. 15-16:30 horas (Plaza de Sintes).
-Escuela de Circo MSB ‘Circoteca’. 16 -19 horas (Boulevard).
- The Circus Troupé.’El Gran Chispita’. 17- 17:45 horas (Plaza del Pino).
- Cía. Suso Imbernón. ‘Paco
Panjabi (Profesor de Yoga)’
18- 18:50 horas (Pl. Teresa de Bolivar).
- Wilbur.’Piensa en Wilbur’.
19:10-20 horas (Plaza de Sintes).
- Zurrunka Teatro y La Semilla
voladora. ‘Birakolore’ 19:00- 20 horas (itinerante).
- La Gata Japonesa’ Voa!’.
20:30-21:20 horas (Alameda Pío XII).
- eVenti Verticali. ‘Cubo’. 21:30-22:10 horas (oficinas).
- Tataband . ‘Islas Canarias’. 22:30- 23:30 horas (Sintes).
- Perrakos Sound System.
23:45- 2:30 horas (Sintes).
Domingo
Festival de arte en la calle
- Escuela de Circo MSB ‘Circoteca’. 11 -14 horas (Boulevard).
- Chichirito. ‘Risoterapia’. 11-12 horas (sala Casa Consistorial).
- Entropías Imposibles. ‘El Gran
Kamishibai’. 11-11:30 horas (Pl. Teresa de Bolívar).
- The Circus Troupé. ‘Circópatas’. 12-13 horas (P. del Pino).
- Zurrunka Teatro y La Semilla
voladora. ‘Birakolore’ 11:30 -12:30 horas (itinerante).
- Motion House. ‘Captive’. 13-13:30 horas (Plaza de Sintes).
- 101 Brass Band. Música.
13:30-14:15 horas (itinerante).
- Aseres.14:30-16 horas (Sintes).
- Fran Baraja. ¡Disculpen mi desorden! 16-17:30 horas (Sintes).
- Payasos Rebambaramba. 17-18 horas (Alameda Pío XII).
- Anartistas. ‘El Rey Leoncio’.
18:15-19:15 horas (T. Bolívar).
- Cris Clown. ‘Home’. 19:30- 20:10 horas (Plaza del Pino).
- Wilbur. 20:30-21:30 horas (Sintes).
- Zurrunka Teatro y La Semilla
voladora. ‘Birakolore’.
20-21 horas (itinerante).
- Levi y Estrella. ‘Entre el cielo y la tierra’. 21:45-22:30 horas (oficinas municipales).
