Raquel del Rosario, preparada para el pregón de las Fiestas del Pino 2025

Raquel del Rosario ya calienta sus cuerdas vocales para emitir uno de los discursos más importantes de su carrera. Cientos son los conciertos que ha ofrecido alrededor del mundo, pero esta noche será la encargada de ofrecer el pregón de las fiestas del Pino 2025 en la Villa Mariana. Algo que para ella supone una responsabilidad y que admite, que se lo pensó por lo que conlleva cuando se lo ofrecieron. Un honor para la cantante, que ya tiene preparado el discruso titulado Raíces, Magia y Tradición.

Llegada desde California, donde reside, la ex vocalista del grupo El sueño de Morfeo se reencontrará con los vecinos de su municipio natal para dar el pistoletazo de salida a una Fiestas del Pino que ya calientan motores con el llamamiento de Raquel esta noche, que además ofrecerá una canción a la conclusión del relato del pregón.

Carrera artística

Raquel del Rosario Macías nació en Teror el 3 de noviembre de 1982. Su voz se convirtió en un referente del pop español de los 2000 gracias al éxito de su banda ‘El Sueño de Morfeo’, con la que publicó cuatro discos de estudio y realizó numerosas giras por España y Latinoamérica.

En 2013 representó a España en el festival de Eurovisión con el grupo ‘El sueño de Morfeo’, que se celebró en la ciudad sueca de Malmö (Suecia). Tras la disolución del grupo, Raquel inició una nueva etapa lejos de los escenarios, estableciéndose en California, donde formó su familia (tiene dos hijos) y abrazó un estilo de vida centrado en la crianza y el contacto con la naturaleza.

Diez años después, en diciembre de 2023, anunció su regreso a la música, esta vez en solitario y con un enfoque más íntimo y orgánico. Su nuevo proyecto explora las raíces del folclore canario y conecta con una espiritualidad profunda y personal.

En mayo de 2025 lanza ‘La voz olvidada’, su primer EP como cantautora: un trabajo que marca el inicio de una nueva etapa artística y vital, en la que su voz se convierte en puente entre lo ancestral y lo contemporáneo