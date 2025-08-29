Teror se pone “En Pie” con más de 30 espectáculos gratuitos en su festival de arte en la calle

El próximo 30 y 31 de agosto, Teror volverá a convertirse en un gran escenario al aire libre con la celebración de la XII edición del Festival de Arte en la Calle “En Pie”. Durante dos días, el público podrá disfrutar de más de 30 espectáculos gratuitos que llenarán de vida, música, humor y creatividad las calles y plazas del municipio.

Lo que hace especial a “En Pie” no es solo la magnitud de su programación, sino la calidad y diversidad de sus artistas. En esta edición, el festival reúne a más de 20 compañías procedentes de Canarias, la Península y Europa.

Entre ellas destacan nombres que prometen levantar al público de sus asientos: Wilbur, alias del gimnasta y artista Víctor Ortiz (campeón de España de acrosport y colaborador del programa Grand Prix) protagoniza “Piensa en Wilbur”, un espectáculo plagado de acrobacias, humor y mucho riesgo que desafía la lógica y deja al público absolutamente anonadado creando situaciones imposibles que impactan emocional y físicamente.

Desde Italia llegan los innovadores eVenti Verticali, su propuesta mezcla danza vertical, teatro físico, acrobacia y artes escénicas en estructuras aéreas y paisajes urbanos, explorando la gravedad desde una perspectiva poética y multidisciplinar.

Para esta edición, presentan "Cubo": una instalación suspendida por grúa donde bailarines y acróbatas danzan entre luces, sombras y formas flotantes, transformando geometría en belleza viva.

La música y la participación del público tienen un representante excepcional en Fran Baraja, músico, contrabajista, showman y uno de los artistas más queridos de Canarias. Con un estilo que fusiona folk atlántico, rock, sátira, humor y un fuerte acento canario, su propuesta vibrante y desenfadada conecta con distintas generaciones, celebrando la tradición con guiños contemporáneos.

El clown contemporáneo encontrará su pulso en Cris Clown, nombre artístico de Cristina Solé, payasa por naturaleza, que actúa desde 1998. Fundadora de su propia compañía en 2017, brilla en “Home”, un espectáculo poético y emotivo que invita a compartir risas auténticas desde la fragilidad de la cotidianidad.

Su humor atraviesa la pantalla del escenario y conecta con el público de forma íntima y liberadora.

A todo ello se suma el verdadero corazón del festival: el talento local. Esta edición contará con 12 compañías canarias, que llenarán Teror de circo contemporáneo, narración oral, teatro y música. Su presencia no solo refuerza la identidad del festival, sino que convierte a “En Pie” en un escaparate imprescindible para la creación isleña, poniendo en valor el dinamismo y la calidad del sector cultural de las islas.

Más allá del arte, el festival mantiene un compromiso firme con la democratización cultural y la sostenibilidad: acceso gratuito a todos los espectáculos, medidas para reducir residuos, fomentar el transporte responsable y un formato pet-friendly que anima a vivir la experiencia acompañado.

Con el respaldo del Ayuntamiento de Teror, el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y Promotur, “En Pie” sigue creciendo como una cita cultural de referencia en el Archipiélago. En sus doce ediciones, ha sabido mantener la cercanía, la emoción y el contacto directo entre artistas y público que lo hacen único.

Este año, Teror volverá a ponerse en pie con un festival que une tradición, innovación y comunidad, y que demuestra que la cultura, cuando se comparte en la calle, tiene el poder de transformar y emocionar.