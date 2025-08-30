La Aldea vive con intensidad el Concurso Cultural de las Fiestas de San Nicolás
Un certamen que une tradición, humor y participación vecinal en la Plaza del Proyecto de Desarrollo Comunitario
La Provincia
Las Fiestas de San Nicolás de Tolentino en La Aldea de San Nicolás volvieron a demostrar el poder de la cultura popular como motor de unión vecinal. El Concurso Cultural, celebrado entre el 25 y 27 de agosto, reunió a cientos de personas en la Plaza del Proyecto de Desarrollo Comunitario, consolidándose como una de las actividades más esperadas del calendario festivo del municipio.
Un triunfo con sabor aldeano
El equipo “Los Nicolinos y Cómprale la camisa a Luci” se alzó con la victoria tras acumular 355 puntos, mostrando ingenio y complicidad entre sus integrantes. Muy de cerca quedaron los conjuntos “De aquí pa'l Repique” (335 puntos) y “La bandurria de Ernesto” (305), mientras que completaron la clasificación “Cuando tu opinión sea una croqueta me la das” (255) y Engaliate (230).
Este tipo de concursos no solo refuerzan la identidad cultural del municipio, sino que fomentan la memoria colectiva, ya que muchas de las pruebas están relacionadas con la historia local, el folclore canario y el conocimiento popular. En palabras del alcalde Pedro Suárez, “este concurso se ha convertido en una de las citas más divertidas y esperadas de nuestras fiestas, uniendo generaciones en torno al aprendizaje y la diversión”.
Cultura, homenaje y participación
La clausura del certamen estuvo marcada por un emotivo homenaje a Juan Martín Matías “Liro”, vecino muy querido por su implicación en la vida comunitaria. Además, la jornada contó con la actuación de la Charanga Archipiélago, que llenó la plaza de ritmo y color, convirtiendo la noche en una auténtica celebración colectiva.
El concejal de Cultura, Víctor Hernández, destacó el alto nivel mostrado por los equipos, que año tras año sorprenden con creatividad y entusiasmo. También agradeció el esfuerzo de colaboradores y colectivos que hacen posible este evento, desde asociaciones culturales como Sombras de Inagua, pasando por artistas como el grafitero Iván Afonso García, hasta voluntarios de Protección Civil y trabajadores municipales.
La tradición de este concurso cultural, que lleva más de tres décadas celebrándose, se ha convertido en un espacio clave de encuentro donde se mezclan humor, saber popular y creatividad. Según datos del propio Ayuntamiento, cada año atrae a un mayor número de visitantes, contribuyendo también al dinamismo económico de bares, restaurantes y comercios de la zona.
