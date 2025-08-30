Arinaga sale limpia tras la Vará del Pescao

La playa de Arinaga recuperó la normalidad en tiempo récord tras recibir a más de 120.000 personas en la tradicional romería marinera de la Vará del Pescao este viernes. El dispositivo de limpieza, coordinado por el Ayuntamiento de Agüimes, comenzó a las 05.00 horas, cuando aún quedaban grupos en la verbena de madrugada la plaza tras finalizar el paso por la avenida de los Pescadores de las 16 barquillas asando sardinas amenizada por parrandas. A las 07.00 horas, las zonas de baño del barrio costero así como la avenida estaban limpias y en condiciones para bañistas, vecinos y visitantes. No hubo incidencias de relevancia salvo intoxicaciones etílicas y 'securitas' prohibieron la entrada de botellines en la plaza.

Aunque no está cuantificado, cifran en toneladas como el año pasado los residuos, retirados tanto en la playa como en la avenida de los Pescadores, calles aledañas y la plaza. El operativo contó con 97 trabajadores, de los que 84 eran de limpieza y 13 de parques y jardines. A ellos se sumaron varios medios mecánicos: dos hidrolimpiadoras, tres barredoras y un camión encargado de retirar los residuos depositados en los 80 contenedores colocados de forma estratégica. Además, los operarios recogieron las bolsas distribuidas previamente por el Ayuntamiento entre las personas que realizaban barbacoas en las distintas zonas de baño de Arinaga, práctica autorizada solo durante la Vará.

Todo a punto a las para el baño

La concejala de Playas y Limpieza, Juani Martel, expresó su satisfacción por el resultado del dispositivo, subrayando el «éxito de una fiesta de tradición, el comportamiento cívico de la ciudadanía y su carácter ejemplar». Destacó también la presencia de numerosas familias y visitantes con niños.

El plan de seguridad movilizó a unas 200 personas. Estuvo integrado por efectivos de la Guardia Civil, Policía Local de Agüimes, Protección Civil, un helicóptero del 112, un dron de la Policía Local de Telde y 50 vigilantes de seguridad privada contratados por el Ayuntamiento. En la plaza, que fue vallada, se prohibió por primera vez la entrada de envases de vidrio durante las verbenas para garantizar la seguridad de los asistentes.

Seguridad y prohibidos cristales

El concejal de Seguridad, Efraín González, mostró también su satisfacción, al confirmar que «no se produjeron incidencias de relevancia en un evento que concentra a más de 120.000 personas en un núcleo costero de reducidas dimensiones». Únicamente se registraron algunos casos puntuales de intoxicación etílica, sin mayores consecuencias, detalló.

Según fuentes oficiales, la mayoría del público se desplazó hasta Arinaga en el servicio especial de transporte público habilitado con guaguas de Global y taxis lo que permitió reducir la presión del tráfico en los accesos. También destacar como añadido que a Guardia Civil de Tráfico desplegó controles de alcoholemia en todas las entradas y salidas de Arinaga, operativos que se mantuvo hasta las 10.30 horas de ayer sábado.

El Ayuntamiento de Agüimes destacó que el trabajo conjunto de limpieza y seguridad permitió que Arinaga amaneciera preparada para la vida diaria tras la cita más multitudinaria de sus fiestas. Además, resalta el papel del equipo humano y el del propio concejal de Empleo, Participación Ciudadana, Barrios y Dinamización Social, Tino Santana, «que con su trabajo hace cada año que la Vará sea un espectáculo de tradición en el que se ha convertido", apostilla González. En los mismos términos se refiere el gobierno local sobre Francis González, responsable de Fiestas.

Travesía a nado

La música tradicio continuó ayer sábado 30 durante el Festival folclórico Argones en la Plaza de Arinaga, con cuatro asociaciones: Surco y Arado de Gáldar, San Cristóbal de Las Palmas de Gran Canaria, Zandona de Murcia y Argones de Agüimes. A partir de las 23.00 sotra verbena.

Hoy, a partir de las 11:30, Travesía a Nado de Arinaga en Los Barquillos. Al finalizar l, paella solidaria en la Caseta del Muelle a favor de Aldefa, la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y Demencias Afines. Habrá música Rodián, Domingo Quintana y Yet Garbey La Buena Vibra. Se cierra el día con una sesión de ‘Tardeo de versiones’ en la Plaza de Arinaga, con las actuaciones de Maldita EGB y Señor Natilla.