Benito Pérez Franco, concejal honorario de San Bartolomé de Tirajana: «En 28 años como edil, siempre llevé papel y un bolígrafo en el bolsillo para apuntar los problemas de los ciudadanos»

¿Cómo recibe la distinción de concejal honorario?

Ha sido una sorpresa, jamás me lo imaginé así que estoy muy contento. He de agradecérselo al alcalde y a toda la Corporación por haber tenido este detalle en vida y no esperar a que fallezca para reconocerme la labor que crean que ha servido como servicio social a los vecinos. Lo hice lo mejor posible dentro de las dificultades que siempre hay.

¿Qué le animó a entrar en política?

Nunca pensé en entrar en política. Un día, trabajando en la farmacia, llegó don Francisco Araña del Toro para hablar conmigo; en ese momento no podía, pero nos vimos más tarde para saber qué quería de mi y yo acepté porque pensé sería una experiencia más en la vida. Ese día no se me va a olvidar mientras viva.

Benito Pérez Franco, nombrado concejal honorario de San Bartolomé de Tirajana. / ANDRÉS CRUZ

¿Qué destacaría de su paso por la vida pública?

Durante 28 años el municipio experimentó un crecimiento muy grande en lo público, se realizaron buenas obras como el cambio de toda la luminaria de la zona turística, la construcción de colegios e institutos, de los centros de salud y de instalaciones deportivas. Fueron los años del construcción de San Bartolomé de Tirajana, de desarrollo importante, sobre todo cuando era alcalde Francisco Araña del Toro; a partir de ahí la cosa ha frenado, pero porque prácticamente casi todo está hecho y ahora lo que hay que hacer es mejorarlo y crear algunas infraestructuras necesarias como una residencia de mayores. Fueron 28 años de trabajo muy duro, sobre todo porque me tocó llevar concejalías como Servicios Sociales, Deportes o Parque Móvil en las que había que estar encima de la problemática social día a día. Lo más difícil siempre era que un vecino plantease un problema y, por el motivo que fuese, no se le pudiera dar solución.

Pero a uno no le llaman para que entre en política y accede tan rápido. Imagino que siempre estuvo interesado en la causa social, ¿no?

Eso es. Antes de entrar en política siempre estaba colaborando en la organización de las fiestas de San Fernando y durante años fui presidente de la comisión de fiestas, sobre todo en el poblado de San Fernando, cuando las calles no estaban asfaltadas, y nosotros los vecinos extendíamos picón para que las fiestas se desarrollaran bien. Siempre tuve vocación social, por eso no me resultó difícil aceptar entrar en política.

¿Cómo recuerda sus inicios?

No fueron fáciles. Era muy prudente y siempre me gustó consultar las cosas que no sabía con quien pudiera ayudarme para no cometer errores.

¿Cuáles cree que fueron sus mayores logros?

En las distintas etapas y concejalías sacamos adelante la escuela de vela de Meloneras, el torneo internacional de fútbol de Maspalomas, la escuela de hípica de Ayagaures, montamos canchas de tierra en los barrios más pequeños para que los niños pudieran jugar a la pelota, empezamos a colaborar económicamente con los clubes deportivos y los deportistas individuales y construimos la cancha de patinaje de San Fernando porque había muchos niños que patinaba en la vía pública. En Servicios Sociales, cuando llegué, había solos dos funcionarios y me agradó cuando se hicieron las valoraciones para entregar las primeras viviendas sociales. Luego hicimos pequeñas acciones como techar las piscinas de Tunte y Aldea Blanca por el frío, que son actuaciones muy pequeñas pero muy importantes, y desde Parque Móvil ayudamos a varias parroquias a trasladar la comida de los bancos de alimentos. También se crearon y mejoraron muchísimo los servicios de las escuelas infantiles.

¿Qué concejalía le interesó más?

Me gustaban todas, lo que pasa es que algunas requerían más atención que otras. Por ejemplo, las escuelas infantiles tenían un horario, pero a la gestión de Deportes había que dedicarle 24 horas para que funcionase medianamente bien. También le digo que un político no puede tener una jornada laboral, tiene que dedicarle las 24 horas. De hecho, como edil lo mejor que he hecho en política ha sido llevar siempre en el bolsillo un bolígrafo y un trozo de papel, porque cuando se habla con un vecinos los problemas se quedan en el aire, para hacerlos mañana, y ese mañana nunca llega, pero cuando los apuntaba siempre sabía lo que tenía pendiente de hacer y cada mañana revisaba los problemas que se había resuelto y los que no, para entonces abordarlos ese mismo día.

¿Cómo cree que ha evolucionado el municipio?

San Bartolomé de Tirajana va bien. El turismo está viniendo, hay trabajo para buena parte de la isla y eso es lo más importante. Pero sí hay que procurar que nada quede en el abandono para que todo prospere. Pero para eso los políticos deben estar pendientes de todo lo que ocurre a su alrededor.

Y para que nada quede atrás, ¿qué propondría si volviese a tener un acta en sus manos?

Es necesario mejorar las instalaciones públicas municipales, las calles y que las playas estén en buenas condiciones. También es necesario actuar más contra la venta ambulante en el entorno del faro, hay que construir la residencia de mayores y, aunque hay muy buena seguridad, hace falta más en el sentido de un mayor control de las patinetas o la velocidad de los coches. Algo que también falla a veces es la atención al vecino cuando intenta solucionar un problema; creo que es necesario atenderlo correctamente y no mandarlo de una oficina a otra sin que logre resolver el asunto. Hay que darle la información correcta y completa y no dejarlo a la deriva. Parece algo muy simple, pero es muy importante y a veces no se cumple. Mire, yo jamás le di hora a un vecino; a mi me planteaban un problema y, salvo casos concretos que requerían de información previa, los atendía al momento. Porque ser concejal no es un trabajo, es ser un vecino más.

¿Cómo ve la política actual?

Los políticos deben solucionar los problemas y no caer en el “y tu más” porque es un error que cansa a la ciudadanía. Aunque ya no estoy vinculado a la política, veo que se están haciendo las cosas bien: hay proyectos y aunque cuatro años no dan para mucho al menos están caminando las cosas que no requieren de tanta burocracia. Aunque hay muchas deficiencias; no nombro a ninguna pero hay muchas concejalías que deben mejorar sus actividades, pero sé que están en ello.

¿Siente nostalgia de aquella época?

La verdad es que no (ríe).

¿A qué se dedica desde que se jubiló en 2019?

A mi familia, a una finca y a pescar. Intento no estar quieto.

¿Algún consejo para los nuevos políticos?

Deben ser prudentes y no cometan errores porque siempre tienen consecuencias, y siempre deben consulten todas sus dudas con quien le pueda aconsejar bien. Si no, estarán perdidos, no durarán ni 24 horas.