El Blue Marlin juega al escondite, pero El Naiss encuentra su guarida

La El Naiss, del grancanario Ignacio Pérez Hernández, con puerto base en Morrojable, Fuerteventura, logró la picada de la jornada, la primera de las pocas que hubo, completando el proceso de captura y posterior suelta de un ejemplar de Blue Marlin. Lo logró a las 12:50 horas, tras 45 minutos de lucha, y, con ello, lidera la competición de manera provisional en una jornada complicada, por la escasez de pesca, en la quinta edición del Open Internacional Pesca de Altura Gran Canaria. El Millenium Uno, con Gabriel Megías Martínez, logró sumar una captura posteriormente y se sitúa en segunda posición.

Fue una jornada especialmente compleja. A diferencia de la edición de 2024, que concluyó con 21 procesos completados y 51 picadas, el Picudo Azul, nombre por el que es conocido en aguas canarias el Blue Marlin, el gran velocista de los mares, se mostró especialmente esquivo durante la primera jornada del Open heredero del tradicional Concurso de Pesca de Pasito Blanco, que en el formato actual organizan el Club de Yates de Pasito Blanco y la Cámara de Comercio Gran Canaria, el patrocinio de Turismo de Gran Canaria y la participación de los muelles deportivos de Puerto Rico y Mogán, junto al de Pasito Blanco. Otras tres tripulaciones lograron que picara un ejemplar de Picudo pero no completaron el proceso antes de perder la presa. El Mota Uno fue el primero. Le siguió el Marvedelle Uno y le siguió sin suerte el Ali Sea, antiguo Oca Loca.

Cuando la jornada parecía ya concluida, sorprendió El Monty. Con Rafael García Pérez como patrón, esta tripulación logró que un ejemplar de Blue Marlin picara en su caña casi sobre la bocina, a punto de cumplirse las 17:00 horas, e iniciaron una lucha que duró más de hora y media. Finalmente lograron acercar al ejemplar a su casco, pero su validez quedó pendiente del veredicto del jurado.

El Monty sorprendió con una lucha de hora y media por un Blue Marlin; su validez quedó pendiente del jurado

¿Suerte o habilidad? Ignacio Hernández explicó que lo suyo fue una combinación de las dos. «Suerte a la hora de lograr que te pique y habilidad para saber llevar al ejemplar al casco del barco, completar el proceso para sumar los puntos y liberarlo sin daños, que es lo que tienen valor ético y lo que le da categoría a este evento», explicó el patrón grancanario. Este indicó que las condiciones no eran del todo sencillas, con algo de marejada y una franja muy pequeña de calma para la pesca. «Ejemplares sí hay, pero están bien alimentado y suben poco a la superficie. Por eso hay que tener la suerte de pasar cerca de ellos cuando suben a la superficie», apuntó Ignacio Pérez. Este confía en poder certificar su triunfo con una nueva captura y suelta en la jornada del sábado, «aunque todavía queda mucho», señaló.

«La verdad es que ha sido un día muy ilusionante, con una muy buena organización. La captura fue magnífica, frente a Puerto Rico y con 45 minutos de lucha. Se acercó varias veces al barco, pero no logramos validarlo hasta la tercera ocasión y la verdad que todos saltamos de alegría».

La jornada infantil reunió a 50 niños y niñas que aprendieron pesca responsable en el Muelle de Pasito Blanco

Las 45 embarcaciones participantes, de las cuales 17 proceden de fuera de la Isla, volverán a zarpar a las 9:15 horas de este sábado tras el bocinazo de salida, desde los puertos deportivos de Pasito Blanco, Puerto Rico y Mogán.

La jornada se completó con éxito de participación en el Concurso Infantil, acto que contó con la participación de cerca de 50 niños y niñas, que realizaron la pesca desde el Muelle de Pasito Blanco. Esta experiencia contó con un taller y charla previa, en el que se les enseñó a tratar a los ejemplares de la manera menos invasiva posible para devolverlos sin daños al mar. Todos los particpantes recibieron premios de los distintos patrocinadores.