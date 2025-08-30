La captura de culebras en Gran Canaria asciende a 2.375 ejemplares durante este año

El número de culebras reales capturadas este año en Gran Canaria ascendía hasta este sábado a 2.375, lo que augura que antes de que acabe el verano se superarán con creces las cifras de los dos últimos años, con récord de la serie histórica en los meses de mayo, junio, julio y agosto.

Eso no significa que antes hubiera menos y ahora haya más, aclara el biólogo Ramón Gallo, responsable de #StopCulebraReal, el programa de Gesplan para el control y eliminación de esta plaga, quien explica que es «muy complicado» hacer una estimación de cuantas serpientes de California (Lampropeltis californiae) viven en el subsuelo de la isla. Solo se las puede atrapar cuando están en la superficie y el clima de este año las ha animado a salir con más frecuencia.

La meteorología y la ampliación del operativo humano con una cuadrilla de 36 personas desde abril hasta mediados de este mes de agosto explican el aumento de capturas en lo que va de año, pero tanto Ramón Gallo como el consejero de Medio Ambiente del Cabildo grancanario, Raúl García Brink, también resaltan la colaboración ciudadana, pues casi la mitad de los apresamientos se producen tras las llamadas de los vecinos.

El biólogo Ramón Gallo resalta que casi la mitad de las serpientes se han eliminado gracias a los avisos de los ciudadanos

Desde que en 2009 se iniciaron las capturas por los graves daños medioambientales de esta especie invasora, que ha puesto en riesgo de extinción a reptiles autóctonos como el lagarto gigante de Gran Canaria, la lisa o el perenquén, se han apresado un total de 21.141 culebras reales, 11.038 de forma directa por los equipos de control de la plaga y 10.103 por avisos de los ciudadanos tras avistarlas.

En los lugares de mayor presencia de estos reptiles, donde la población ya está acostumbrada a encontrarlas, son los propios vecinos los que las recogen o las matan. Aunque el mapa de capturas refleja que la plaga se extiende por toda la isla, salvo en las cumbres y los espacios sin población, se mantienen los cuatro focos principales. El núcleo primario se encuentra entre los municipios de Telde, Valsequillo, Santa Brígida, San Mateo y Las Palmas de Gran Canaria. El secundario abarca Gáldar y Agaete. El terciario San Bartolomé de Tirajana y Mogán. Por último, el cuaternario está en el barranco de Guiniguada, en la capital, en este caso claramente por culpa de la acción humana al introducirlas de forma accidental o intencionada.

«Las serpientes, por desgracia, siguen estando aquí, es un animal que por sus características fisiológicas pasa mucho tiempo bajo tierra y solo sale a la superficie en este periodo de aumento de temperaturas, por lo que no es tan fácil capturarlas», comenta Gallo, quien subraya que ya se sabía que 2025 iba a ser un buen año para atraparlas por las condiciones s propicias.

«Salvo esta reciente ola de calor», puntualiza el biólogo, «no han subido mucho las temperaturas y también hemos tenido lluvias en primavera, lo que genera humedad y las motiva a salir, a ellas y a sus presas, los lagartos y las lisas, por lo que ha habido mucha actividad en superficie y nos ha permitido quitarnos de encima a esas 2.375 culebras».

Operativo de captura

Tras el fin de la campaña con la cuadrilla de refuerzo, el operativo de Gesplan sigue activado desde la cinco de la mañana hasta nueve de la noche de lunes a domingo. Hay un equipo fijo durante todo el año formado por dos técnicos, cinco capataces y dos unidades caninas, cada una con dos perros y un guía.

«Seguimos recogiendo avisos, revisando trampas y sacando a las unidades caninas, lo que hace que el ciudadano se siente respetado cuando nos avisa, pues sabe que acudiremos», subraya.

La actividad humana ha facilitado la dispersión de la especie invasora por gran parte del territorio de la isla

Aunque es difícil hacer un cálculo de cuántas culebras viven bajo tierra, sí están más claros los factores de dispersión por toda la isla, donde entra en juego la actividad humana. Las serpientes, si tienen fuentes de alimentación, apenas se moverán 500 metros en toda su vida, por lo que existen dos explicaciones para que hayan llegado a lugares como La Aldea o los altos del Barranco de Mogán.

Por un lado, se piensa que las culebras se suben a los bajos de los coches y de esa manera acaban en lugares muy distantes. Si son hembras con huevos, incluso pueden crear un nuevo núcleo. La otra forma de dispersión es porque hay personas que no son conscientes del peligro que representan y las han movido por todo el territorio insular, bien porque se las llevan a sus casas y luego se les escapan o porque las sueltan en el campo de forma intencionada. De hecho, un ejemplar apareció en La Laguna, en Tenerife. «Alguien se la llevó de forma voluntaria y eso sigue pasado; la gente las traslada y sería una tragedia que la plaga se extienda a otras islas», alerta el biólogo.