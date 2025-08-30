La Diputación del Común cita a una mesa de urgencia por el poblado ilegal de Cueva Laya

La Diputación del Común ha organizado una reunión el próximo viernes 5 de septiembre con la plataforma de personas que se han asentado en el núcleo chabolista más extenso de la zona Sureste de Gran Canaria, en Cueva Laya, municipio de Santa Lucía. Los ocupantes irregulares han pedido amparo a la Diputación del Común a través de un artículo de prensa publicado en LA PROVINCIA de Las Palmas. Desde la Institución se han puesto en contacto con los representantes del colectivo conformando un equipo de mediación con la adjunta de Igualdad, Ana de León, a la cabeza, la abogada Gloria Gutiérrez y la mediadora, Silvina Dragonetti, para estudiar la situación.

En un comunicado hecho público hoy , el organismo informa de que "se les ha pedido toda la documentación necesaria para estudiar su caso y mediar la posibilidad de buscar una solución eficaz".

Indican que tras el primer contacto con las familias afectadas, "la Diputación del Común insiste en la necesidad de que las administraciones competentes actúen de manera urgente para evitar que se produzcan más desalojos sin alternativa".

Destaca que "el derecho a la asistencia básica debe garantizarse a cualquier persona, tenga o no papeles, dado que aquí interviene también Extranjería al haber muchas personas que además están sin documentos".

Mesa de trabajo

En principio, según informan en la nota oficial, "se propone la apertura de una mesa de trabajo inmediata en la que participen el Gobierno de Canarias, los ayuntamientos y el cabildo grancanario, en su caso, con el objetivo de articular soluciones habitacionales de urgencia y, al mismo tiempo, diseñar medidas estructurales frente a la crisis de vivienda que vive el Archipiélago.

Desde la institución se entiende que la "Policía y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cumplen con su trabajo, pero en esta ocasión el problema de fondo no es la actuación policial, sino la falta de soluciones por parte de las administraciones públicas".

De antemano, avisa que "no se puede desalojar a familias que llevan años viviendo en un lugar sin haber previsto una alternativa, y menos aún en plena crisis habitacional en Canarias". Bajo esta premisa, añade que "es preciso estudiar toda la situación y mediar para ver qué se puede hacer por estas familias que en muchos casos están en situación de vulnerabilidad".

Asociación Derecho al Techo

Desde la Diputación del Común también se adelanta que "se ha contactado con la Asociación de Derecho al Techo, pues están al tanto de esta situación". En este sentido, apostilla que "los familiares aseguran que los asentamientos ilegales de Cueva Laya se han producido debido al alto coste de la vivienda y la imposibilidad de acceder a alquileres, lo que les ha obligado a construir sus propias chabolas".

Aclara igualmente que "estos asentamientos, que albergan a cientos de personas son un foco de preocupación por la falta de servicios básicos y por su ubicación en terrenos que, en casos, están destinados a otros usos, como crear un parque tecnológico.

Actualmente, el ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana está en un proceso de identificación de todos los ocupantes ya que se trata de un problema social complejo, y una situación de ocupación de suelo ilegal.