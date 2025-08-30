En Directo
Fiestas del Pino 2025 en Teror: sigue toda la información y actos en directo
Desde el 24 de agosto hasta el 12 de octubre, Teror celebra sus tradicionales Fiestas en honor a Nuestra Señora del Pino, con un programa variado que combina tradición, devoción, cultura y diversión
Las Fiestas del Pino 2025 en Teror ya están en marcha y, como cada año, reúnen a miles de devotos y visitantes en honor a la patrona de Gran Canaria. En esta noticia encontrarás toda la información actualizada, el programa de actos y los directos de los principales eventos religiosos, culturales y festivos para que no te pierdas nada de lo que ocurre en Teror durante estas celebraciones.
¿Qué hacer este fin de semana? Teror se llena de arte en la calle por El Pino y Arinaga vara el pescao
Nayra Bajo de Vera
La peregrinación a Teror se adelanta para ver a la Virgen al descubierto
Las fiestas patronales de Teror por la Virgen del Pino, patrona de la Diócesis de Canarias, están a punto de comenzar. El pregón, que tendrá este viernes, marcará el inicio del programa de actos que se alargará más de un mes y finalizará el próximo 12 de octubre.
Nayra Bajo de Vera
Más guaguas, afluencias y rutas desde los municipios: todos los detalles del dispositivo de tráfico para las Fiestas del Pino
La compañía Guaguas Global, en colaboración con el Ayuntamiento y el Cabildo, presenta un refuerzo de su servicio a Teror con más vehículos y afluencias.
Nayra Bajo de Vera
"No va a haber aparcamiento para todas las personas": Teror invita a usar el transporte público para las Fiestas del Pino
La compañía Guaguas Global ha preparado un dispositivo especial con más vehículos y afluencias en colaboración con el Ayuntamiento y el Cabildo.
