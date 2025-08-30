Los irregulares de las infraviviendas de Cueva Laya van al Diputado del Común tras el aviso de multa y expulsión del país

Las familias que residen en las infraviviendas de Cueva Laya han en Santa Lucía decidido recurrir al Diputado del Común para exponer lo que creen una situación de desamparo , sin recursos legales claros ni alternativas habitacionales. Es a raíz de recibir este jueves notificaciones de la Delegación de Gobierno informando de que abrían un expediente que conlleva multas de 501 euros y aviso de tramitación de salida urgente del país a los irregulares si en quince días no aportan documentos para frenar este proceso.

Portavoces de los residentes en situación irregular reclamarán a la Diputada del Común, María Dolores Padrón Rodríguez , común que se abra una vía de diálogo que les permita normalizar su situación «de buenas maneras y sin sobresaltos», evitando que los procedimientos se conviertan en nuevos episodios de sufrimiento para personas que arrastran historias duras emocionalmente, físicas de desarraigo familiar, e incluso, de pérdidas.

Notificación

Hay que remitirse al sábado 23 de agosto, cuando un operativo policial formado por Guardia Civil, con la unidad del Seprona, Policía Local de Santa Lucía, y técnicos del Ayuntamiento del área de Gestión Urbanística, entró al asentamiento ilegal de la denominada también Bahía de Formas para notificar a las personas residentes, que debían comparecer en el departamento de Extranjería de la Policía Nacional para identificarse.

En estos días han salido a la luz historias particulares de estos residentes, mayormente latinoamericanos. El testimonio de ayer lo protagoniza Mauricio Marín, venezolano residente en Gran Canaria desde hace más de 20 años años, que hoy sobrevive en una chabola en Cueva Laya junto a su mujer y sus padres, ambos enfermos. El pasado sábado, relata, «la intervención del dispositivo policial dejó la sensación de estar viviendo una amenaza más que una ayuda».

Afirma que «somos personas, tengo animales y una familia enferma. No son formas las de venir a decirnos que pueden traer máquinas para aplastar nuestras viviendas. Esto, ¿qué es? Mis padres no merecen esto. Nadie lo merece», denuncia Mauricio con rabia y tristeza. En realidad, son conscientes de que el asentamiento se encuentra sobre un terreno que es de titularidad privada y donde en el planeamiento urbano municipal está reservado para un parque tecnológico.

Crisis y enfermedad

La historia de Mauricio es la de una caída en cascada. Creó una empresa de construcción en régimen de autónomo con hasta ocho empleados a su cargo. Vivía de manera estable en régimen de alquiler. Pero la pandemia de COVID-19 golpeó de lleno a su sector, y a la vez, llegaron los problemas de salud de sus padres, que ya vivían con él y su mujer en un piso de Doctoral.

Recuerda que se vio obligado a dejar la empresa de lado, «perdí contratos, algunos empleados hicieron lo que les dio la gana y bueno...». Cero ingresos y como consecuencia, los impagos del alquiler y otros motivos lo dejaron en la calle. «Hubo engaños, me quedé sin nada. Perdí todo y de repente no tenía adónde ir», detalla Marín.

Fue en ese momento cuando alguien le habló de la posibilidad de instalarse en alguna de las parcelas del asentamiento ilegal de Cueva Laya. Con lo poco que pudo reunir y el único ingreso fijo de su esposa -unos 1.200 euros mensuales con pagas-, se trasladó a una de las parcelas que adquirió y construyó dos chabolas anexas: una para él y su pareja, y otra para sus padres.

Esas viviendas precarias han sido su refugio y aunque la amenaza de desalojo «me persigue», es sobre todo la salud de sus padres «su pesadilla».

La vulnerabilidad se concentra en la situación médica de los padres de Mauricio. Su madre, de 80 años, diabética y con antecedentes de ictus, se encuentra ingresada en el Hospital Insular, donde los médicos ya le han advertido de que si no mejora será necesario amputarle la pierna hasta la rodilla. Su padre, por su parte, padece un tumor y atraviesa un proceso igualmente delicado.

En medio de esa angustia hospitalaria, Mauricio recibió la presión del dispositivo del pasado fin de semana , lo que interpreta como «un trato inhumano y carente de sensibilidad: Nos dicen que vendrán a arrasar nuestras casas. ¿Qué hacemos? ¿Adónde vamos con mis padres en este estado? No tenemos respuesta», se lamenta.

El caso de Mauricio es uno más de las 200 familias que se estima viven en el asentamiento de e Cueva Laya.

Están construidas por ellos mismos en la mayor parte de los casos, buscando una forma de subsistir ante la falta de vivienda asequible. Muchos de sus testimonios coinciden: no piden privilegios, sino un proceso ordenado, humano y legal que les permita transitar hacia una alternativa digna.

El Diputado del Común es clave , después de ver y vivir estos. «Nadie debería vivir con miedo a perder el único techo que tiene».