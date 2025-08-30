Los peregrinos se adelantan al Pino para llevar sus promesas a la Virgen

Las Fiestas del Pino son especiales para la isla de Gran Canaria. Promesas, tradición, encuentros y festejos populares forman parte de esta celebración que todos los años reúne a miles de personas en Teror. Así, las fiestas en honor a la Virgen del Pino, patrona de la Diócesis de Canarias, son motivo de peregrinaje desde distintos puntos de la Isla. En esta ocasión, no son pocos quienes que han optado por adelantarse a los días de los actos centrales, en previsión de que la víspera cae en fin de semana, para hacer la ruta lejos de aglomeraciones.

Teror empieza a engalanarse para recibir a miles de fieles y visitantes, por lo que ya pueden verse algunos balcones decorados con telas rojas y escudos de la Virgen María. Acaymo Domínguez es el encargado de poner a punto la casa más antigua del municipio, que pertenece a los dueños de la fábrica de embutidos que elabora el emblemático chorizo de Teror. Desde su vista privilegiada en la Calle Real de la Plaza, asegura que "la gente viene cada vez antes" a hacer la peregrinación, aunque se atreve a prever que este año "la víspera será una locura".

Bajo la decoración del balcón, destaca una vitrina con figuras que escenifican a una familia untando chorizo sobre pan en una casa canaria, rodeada de animales y tuneras.

Desde Santa Brígida

Por los caminos de entrada al pueblo se ven decenas de grupos caminando con la ayuda de bastones. Muchos llegan desde Santa Brígida, que está "hermanada" con Teror, tal y como cuenta Rosi Santana al rememorar la tradición de que ambos alcaldes se reúnen en la entrada de la iglesia del Pino junto a la ciudadanía, donde también comparten productos de ambos municipios.

Rosi salió de Santa Brígida con su familia a las 7:30 de la mañana, y tardaron alrededor de dos horas en llegar hasta Teror. El peregrinaje es una tradición que tienen bien arraigada, ya que lo han hecho desde que eran pequeños. "Es mejor venir antes del mismo día del Pino porque disfrutas más cuando hay menos gente, porque si no no puedes caminar. Lo bonito también es venir antes el día de la romería para disfrutar de las carretas", apuntan.

Tras la experiencia de muchos años, reflexionan que las Fiestas del Pino han ido cambiando con el paso del tiempo, ya que "antes era más tradicional, más de gente de campo", si bien ahora la gente "va a buscar más la fiesta". Pero hay cosas que siempre permanecen, y que son indispensables para cualquiera que pisa el municipio: "Aprovechamos y compramos algunos productos de Teror. Chorizo, morcilla, turrones...".

Chorizo y turrones

Esos son, sin lugar a duda, algunos de sus productos más emblemáticos, que no pueden faltar en los puestos que generan ambiente festivo en el pueblo. Entre ellos está el de Jesús Dávila, que tiene distintos tipos de panes, quesos, bollos y dulces artesanales, pero no duda en cuál es su mayor éxito: los bocadillos de chorizo de Teror. "Si tú vas a Teror y no te comes un bocadillo de chorizo y queso, es como si no vinieras", apunta.

Otro de los productos que atraen a muchas personas son los turrones, y es por eso que hay personas como Ramón Quintero que pueden recorrerse la Isla de fiesta en fiesta vendiendo turrón. Lleva haciéndolo desde el año 1981, por lo que ha tenido la oportunidad de vivir muchos festejos. En cualquier caso, no duda que la "más grande" que hay es la del Pino.

Una tradición que se vive "desde el vientre"

Pero pocas personas pueden afirmar que viven las Fiestas del Pino con el mismo fervor que Rita Santana, quien ha estado en el puesto de estampas, rosarios y objetos religiosos que hay justo al lado de la iglesia "desde que estaba en el vientre" de su madre, hace casi 59 años. Se trata de una tradición que heredó de su madre, que a su vez la heredó de su abuela, y que continúa hoy en día con el testigo de la siguiente generación. "Las tradiciones y la familia se mantienen aquí en Teror. Cada vez vienen más peregrinos y hay más devoción", señala.

Junto a ella trabaja en el puesto su prima, Nieves Aguilar, quien explica que a lo largo de septiembre están todos los días atendiendo a los clientes que vienen a visitar a la Virgen, entre los que cada vez hay más turistas. Una vez terminan las fiestas, continúan vendiendo objetos religiosos en el mismo espacio durante los domingos.

Espectáculos y ocio

Paralelamente a los actos religiosos con motivo del Pino, el Festival de Arte en la Calle 'En Pie' ofreció este sábado un amplio abanico de actividades para todos los gustos, cuya programación se extiende a lo largo del domingo. El programa completo de este festival se puede consultar a través de la página https://www.festivalenpieteror.com/.

Entre la oferta de ocio se incluyen espectáculos infantiles interactivos con payasos, así como actuaciones teatrales y musicales a pie de calle. Algunos de los artistas más destacados de este fin de semana son The Circus Troupé, eVenti Verticali, Anartistas, Fran Baraja, Zurrunka Teatro o Perrakos Sound System.