Un puente de cuatro días: este será el primer festivo escolar en Gran Canaria

Todavía no han empezado las clases y ya hay familias y estudiantes que miran con ilusión el calendario para marcar el primer día libre del curso.

En Gran Canaria, los alumnos de Infantil y Primaria serán los primeros en regresar a las aulas el martes 9 de septiembre, seguidos de forma escalonada por el resto de etapas educativas. Pero, ¿cuándo llegará el primer festivo escolar en la isla?

Un curso que arranca en septiembre

El calendario escolar 2025/26 establece el inicio de curso en Canarias a partir del 9 de septiembre, con el regreso progresivo del resto de niveles en los días siguientes.

Antes del primer festivo en jornada lectiva habrá dos festivos nacionales: el 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) y el 1 de noviembre (Día de Todos los Santos).

Sin embargo, este año caen en domingo y sábado, respectivamente, por lo que no supondrán un descanso adicional en las aulas.

El primer festivo en jornada lectiva

Para la mayoría del alumnado de Gran Canaria, el primer festivo que realmente “corta” la semana será el viernes 5 de diciembre, Día del Enseñante y del Estudiante, marcado como no lectivo en el calendario oficial del curso.

Ese día y la festividad del 8 de diciembre del siguiente lunes harán que se junten cuatro días libres para los estudiantes canarios.

Aunque el calendario de festivos arranca muy pronto en Gran Canaria con la celebración del Día del Pino, la coincidencia de fechas hace que los alumnos no lo disfruten como descanso escolar.

Por eso, hasta el 5 de diciembre no tendrán el primer día libre. Un pequeño respiro que marcará el primer gran puente del curso y que muchos escolares ya tienen señalado en rojo como la primera oportunidad de desconectar tras casi tres meses de clases.