El Sur impulsa la renovación de Playa del Inglés con 5,2 millones en licencias

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha aprobado tres nuevas licencias de obra para la renovación de complejos turísticos en Playa del Inglés, que supondrán una inversión conjunta de 5,2 millones de euros. Los proyectos permitirán modernizar tres establecimientos alojativos sin incrementar plazas turísticas, con el objetivo de reforzar la competitividad del destino y adaptarse a las nuevas exigencias del mercado europeo.

Las actuaciones aprobadas se centran en la mejora integral de habitaciones, fachadas y zonas comunes, con especial atención a la eficiencia energética y la accesibilidad. Según la concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez (CC), los expedientes se han tramitado «con agilidad para que los promotores puedan ejecutar cuanto antes unas inversiones que mejoran la imagen y la calidad de la planta alojativa».

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, subrayó que cada licencia aprobada representa «un paso más en la modernización de Maspalomas Costa Canaria» y que estas inversiones privadas son «sinónimo de empleo, de competitividad y de futuro para el municipio».

El primero de los proyectos corresponde al Hotel Sáhara Playa, que invertirá 2,25 millones de euros en una renovación integral de sus 38 unidades alojativas y zonas comunes. Se prevé modernizar habitaciones, buffet y recepción, actualizar instalaciones y transformar la fachada con un sistema ventilado de mayor eficiencia energética.

También se actuará en los Apartamentos Royal Playa, con una inversión de 1,45 millones de euros destinada a la reforma completa de sus 29 unidades, cocinas y baños, así como a la modernización de zonas comunes y fachada. La intervención permitirá al complejo aspirar a una categoría superior dentro de la tipología de apartamentos.

Por último, los Apartamentos Salmón Playa afrontarán obras valoradas en 1,56 millones de euros, con un enfoque en la accesibilidad. El proyecto incluye la instalación de un ascensor exterior, la adaptación de unidades para personas con movilidad reducida, la renovación de apartamentos y fachada, y la mejora de accesos, eliminando antiguas pasarelas en desuso.

Ninguna de las actuaciones contempla ampliación de camas ni cambio de modalidad, aunque se espera que eleven la calidad y atractivo de la oferta existente.

Desde el inicio del actual mandato, el área de Urbanismo ha otorgado más de 210 licencias de obra mayor, con una inversión total superior a los 220 millones de euros y la creación de más de 3.000 empleos vinculados a la construcción. Entre los proyectos desbloqueados figuran reformas de establecimientos como el Hotel Rondo, el Hotel Beach Club, los Apartamentos Jardín del Sol o el complejo extrahotelero Bahía Feliz.

Las obras se enmarcan en la estrategia de reposicionamiento de Playa del Inglés y Maspalomas Costa Canaria como enclave turístico de referencia en Europa. El municipio busca elevar los estándares de confort, eficiencia energética y estética, garantizando la adaptación de su planta alojativa a las nuevas demandas del turismo internacional.n