El Cabildo anuncia restricciones al tráfico pesado en la GC-1 norte a la altura de Alcampo Telde
Cabildo de Gran Canaria
El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Obras Públicas, ha anunciado la aplicación de restricciones al tráfico pesado en la vía de servicio de la GC-1, sentido norte, a la altura del enlace con la GC-10 (zona de Alcampo, Telde). La medida se adopta tras el impacto de un camión contra el tablero del paso inferior ocurrido el pasado jueves 28 de agosto de 2025, que ocasionó daños estructurales que requieren reparación.
A partir de ahora, el tránsito por esta vía de servicio quedará limitado exclusivamente a las guaguas, mientras que el resto de vehículos pesados tendrán prohibido el paso hasta nuevo aviso. Los trabajos de reparación están pendientes de presupuesto y se iniciarán en los próximos días. Una vez finalizadas las actuaciones, el Cabildo levantará las restricciones y restablecerá la circulación habitual.
