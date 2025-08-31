Carmen Delia Cardona emociona con su pregón en el inicio de las Fiestas de San Nicolás 2025 en La Aldea

La Plaza de La Alameda se vistió de tradición y emoción la noche del sábado 30 de agosto con el pregón de Carmen Delia Cardona Armas, enfermera y vecina muy reconocida en el municipio, quien dio la bienvenida oficial a las Fiestas de San Nicolás de Tolentino 2025. Su discurso, marcado por la autenticidad y el cariño, convirtió el acto en un momento inolvidable para familiares, amigos y toda la comunidad aldeana.

El alcalde de La Aldea, Pedro Suárez, destacó la entrega y calidad humana de la pregonera, subrayando que “su pregón es un canto a la vida, a la familia y a la comunidad aldeana”. La emoción se intensificó cuando Carmen Delia recordó a su padre, recientemente fallecido, y compartió que “La Aldea es mi rincón en el mundo. Si tuviera que decidir, viviría mi jubilación aquí”.

Una vida dedicada a la comunidad

Carmen Delia llegó a La Aldea en 2005, justo el 9 de septiembre, Día de la Rama, cuando empezó a trabajar en el Centro de Salud del municipio. Desde entonces, su figura ha trascendido lo profesional: no solo es especialista en Enfermería Comunitaria, sino también un apoyo humano para cientos de familias que la consideran “una aldeana más”, a pesar de ser originaria de Arucas.

Sus palabras estuvieron acompañadas de múltiples aplausos y al final del acto recibió la insignia de la Corporación municipal, entregada por el alcalde junto a la concejala de Festejos, Leandra Delgado, y el primer teniente de alcalde, Víctor Hernández. La noche concluyó con fuegos artificiales, un concierto del cantante Gerson Galván y la verbena del Grupo Acuarela, que llenó de música la primera gran jornada festiva.

Programa festivo de la primera semana

El Ayuntamiento de La Aldea ha diseñado una programación intensa que combina cultura, música y tradición entre el 1 y el 7 de septiembre. El lunes 1 de septiembre se vivirá uno de los momentos más esperados con el Repique de Campanas en la Plaza de La Alameda, un acto que simboliza el arranque oficial de las celebraciones patronales.

La agenda prevista es la siguiente:

11:00 h. Subida de bandera con la Charanga La Aldea.

Subida de bandera con la Charanga La Aldea. 12:00 h. Repique de campanas con la Charanga La Aldea y la Sabrosa Banda La Aldea.

Repique de campanas con la Charanga La Aldea y la Sabrosa Banda La Aldea. 15:00 h. Verbena popular con Guarason, Salitre, Aguae y Edwin Rivera.

Verbena popular con Guarason, Salitre, Aguae y Edwin Rivera. 23:30 h. Paseo musical nocturno por las calles del casco histórico.

Con este inicio cargado de sentimiento, La Aldea de San Nicolás se prepara para vivir sus días grandes, en los que se espera la participación de miles de personas que, año tras año, convierten estas fiestas en un referente de la identidad cultural y festiva de Gran Canaria.