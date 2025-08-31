“Come todo lo que quieras por solo quince euros": lo que sucede cuando buffet, música y paisaje se unen en un mismo lugar de Gran Canaria

En Playa del Inglés, cuando el sol empieza a caer y las dunas se tiñen de dorado, un lugar ha convertido los domingos en cita obligada. No se trata solo de comer, es una experiencia que mezcla gastronomía, música y paisaje, todo en un mismo plan. Los creadores de contenido gastronómico @descubreconc lo resumen de manera sencilla: “Come todo lo que quieras por solo quince euros y con vistas”.

El escenario es Nereo Cocktails & Food, un espacio dentro del hotel Corallium Dunamar by Lopesan Hotels, pero abierto a todo el público. Lo que allí ocurre cada domingo, de 18:30 a 24:00 horas, se ha ganado un nombre propio en la agenda de Gran Canaria: el tardeo más espectacular del sur.

Un buffet con sabor local

El concepto es simple y brillante: un buffet libre donde la abundancia y la calidad se dan la mano. “Tienes una gran variedad de platos calientes como pizzas, piadinas, papas arrugadas o incluso pata que te cortan al momento”, destacan desde @descubreconc. A esto se suma una amplia selección de embutidos y quesos canarios, que refuerzan el vínculo con los sabores de la isla.

Los postres tampoco faltan, con guiños dulces que elevan la experiencia. “No te vayas sin probar sus trufas de bienmesabe”, recomiendan los creadores. Todo ello, acompañado de una bebida incluida en el precio.

Música, cócteles y atardecer

El ambiente no se entiende sin la música en directo, que acompaña la tarde y transforma la cena en celebración. Mientras, los cócteles de autor añaden el toque sofisticado: recetas originales que mezclan fruta fresca, destilados premium y presentaciones cuidadas al detalle.

“Comida, playa y música en directo”, resumen quienes ya lo han probado. Una combinación sencilla, pero que, unida a las vistas infinitas sobre el Atlántico, convierte cada domingo en un recuerdo que dura toda la semana.

Una experiencia que pide reservar

Nereo Cocktails & Food se encuentra en la calle Helsinki, 8, en pleno corazón de Playa del Inglés. Aunque forma parte del hotel Corallium Dunamar, el acceso está abierto a no alojados, lo que multiplica su atractivo para locales y visitantes.

El precio, 15 euros por persona con buffet libre y bebida incluida, se convierte en argumento difícil de superar. “Las vistas son impresionantes”, recuerdan los visitantes, y el consejo más repetido es claro: conviene reservar mesa antes de acudir, porque la experiencia está ganando adeptos rápidamente.

El tardeo que marca tendencia en Gran Canaria

En un panorama gastronómico cada vez más variado, Nereo se desmarca con una propuesta que no necesita artificios: buena comida, música en vivo y un enclave privilegiado frente al mar. Los domingos en Playa del Inglés ya no se entienden sin este plan, que une lo mejor de la cocina local con el espíritu cosmopolita del sur.

Quince euros, una mesa frente al océano y la promesa de una noche distinta. Eso es Nereo: el secreto que ya corre de boca en boca.