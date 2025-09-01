Arucas retira 24 toneladas de escombros en la zona de La Punta

El Ayuntamiento de Arucas retira 24 toneladas de escombros de La Punta, lo que ha supuesto un desembolso de 6.000 euros. En el afán de seguir controlando los puntos negros de vertidos incontrolados, el Consistorio continúa con la vigilancia para poder identificar a los incívicos y recuerda que la normativa municipal prohíbe expresamente depositar escombros en los puntos de contenedores.

El Ayuntamiento de Arucas recuerda que en el pueblo de Montaña de Cardones, en la zona de El Perdigón, hay un punto limpio donde se pueden depositar residuos previamente seleccionados por la ciudadanía en sus hogares y que no pueden ser recogidos por el servicio domiciliario.

Peligrosos

La actuación llega después de que el Ayuntamiento impusiera hace unas semanas una sanción de 30.050 euros por vertidos ilegales de residuos peligrosos a una empresa, tras localizar un vertido incontrolado de escombros y materiales peligrosos, entre ellos placas de fibrocemento con contenido en amianto, localizados en varias zonas del municipio.

La colaboración vecinal permitió identificar al vehículo responsable de abandonar escombros con amianto en distintos puntos del municipio.

Quince sacos diarios

La Administración recuerda que el punto limpio de Montaña de Cardones ofrece un servicio gratuito y seguro para la entrega de hasta 15 sacos diarios de este tipo de desechos.

Los vertidos se produjeron el 29 de julio y el 4 de agosto en la zona de Acequia Alta y en el Pasaje El Abedul (Los Castillos), acumulando un volumen aproximado de 80 sacos.

El procedimiento se fundamenta en la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Recogida de Residuos, así como en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que tipifica esta conducta como infracción muy grave.