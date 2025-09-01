Lluvias inusuales dejan hasta 11 litros en las medianías de Gran Canaria

Las lluvias dispersas sobre las medianías del norte de Gran Canaria dejaron este lunes cantidades significativas y poco habituales a inicios del mes de septiembre, con registros máximos de 10,8 litros por metro cuadrado en Valleseco y de 8,8 litros en Teror, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 21.00 horas. Por contra, en la vertiente sur de la isla se mantienen los cielos despejados, con una temperatura máxima de 30,7 grados en la localidad aldeana de Tasarte.

Las principales precipitaciones se registraron durante la madrugada y primeras horas de la mañana, con persistencia de las lloviznas hasta pasado el mediodía. Esas lluvias débiles y dispersas afectaron de forma diferente a todo el arco del norte de Gran Canaria, desde la capital con 0,6 litros en la estación de la Plaza de la Feria hasta el Valle de Agaete, donde se recogieron 3,0 litros. En zonas altas de los municipios de Arucas, Firgas, Moya, Santa María de Guía y Gáldar también se recogieron cantidades apreciables para esta época del año.

Beneficios

Aunque el agua caída en los últimos días no tendrá especial incidencia en la grave sequía que sufre la isla, con los grandes embalses de la cumbre en mínimos históricos, sí supone un beneficio para la agricultura de medianías al regar y refrescar los cultivos tras la ola de calor de la segunda semana de agosto.

La entrada de vientos alisios refresca los montes tras la ola de calor y reduce los riesgos de incendio

Esas descargas, aunque escasas, reducen el riesgo de incendios forestales. Además, a esos pocos litros se suma el efecto de la lluvia horizontal que generan las nubes del alisio. La humedad que entra por el norte también se refleja en las temperaturas mínimas, que rondaron los 10 grados en las cumbres de Gran Canaria y Tenerife.

Lluvia sobre la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en la mañana de este lunes / Andrés Cruz

Esta situación meteorológica en el Archipiélago canario se mantendrá durante toda esta semana, sin descartar nuevas precipitaciones débiles y ocasionales en las vertientes norte de las islas de mayor relieve, en concreto el jueves y viernes.

Así, la predicción de la Aemet para este martes es de cielos poco nuboso en general, con predominio de nubosidad en el norte y con intervalos en el norte y oeste de Lanzarote y de Fuerteventura, en especial a primeras y últimas horas. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o irán en ligero descenso en la mitad sur de las islas de mayor relieve. El viento soplará moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, sin descartarse rachas muy fuertes en Gran Canaria y La Palma.

Para este miércoles se repite esa predicción de nubes en el norte de las islas montañosas y despejado en el resto, pero sin precipitaciones de relevancia. Sin embargo, para el jueves no se descartan lluvias débiles ocasionales en las medianías del noreste, con temperaturas con pocos cambios y el alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste. El viernes tampoco se descartan, principalmente en medianías y durante la madrugada.