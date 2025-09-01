El Norte planta cara a los plásticos de invernaderos para asear su paisaje

Adecentar el paisaje. Este es el objetivo de un plan que acaba de emprender la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte para retirar los plásticos de los invernaderos y restos agrícolas abandonados. La nueva ordenanza que dará pie a la concesión de ayudas se centra en distintos núcleos de Arucas, Gáldar y la Aldea.

«La degradación paisajística de las zonas rurales, con invernaderos abandonados y acumulación de residuos, son un problema medioambiental y socioeconómico relevante. En una isla donde el turismo es una pieza fundamental de la economía, constituyen un problema de imagen, generando un impacto fundamentalmente paisajístico y un claro efecto negativo sobre el turismo, con un claro perjuicio económico de difícil cuantificación. Además de los efectos paisajísticos, los invernaderos abandonados constituyen una importante fuente de microplásticos y sus plásticos (PVC y polietileno), que tras su degradación, si no son retirados, llegan al mar y contribuyen a la contaminación de las costas». La Mancomunidad que agrupa a once municipios tramita bajo este propósito una ordenanza por la que se aprueban las bases para subvencionar en régimen de concurrencia competitiva este Plan de adecentamiento y mejora del paisaje rural.

Gratuita

La financiación otorgada por la Mancomunidad gracias a una subvención de la consejería de Empleo del Cabildo se realizará mediante la prestación de manera gratuita (en especie) del servicio de limpieza de los terrenos de las parcelas. Y, a su vez, fija como una de las contrapartidas que el propietario deberá tener los terrenos de las parcelas limpias durante cinco años desde la finalización del proyecto.

Zona de actuación en San Andrés, Arucas. / LP / DLP

El plan se centra en un mínimo de nueve hectáreas de terrenos delimitado por los tres ayuntamientos participantes para este proyecto para asear entornos rurales, en los que se encuentra el mayor número de invernaderos abandonados de la comarca que afectan a la degradación general del paisaje.

Una hectárea por propietario

Con objeto de favorecer la participación de los pequeños propietarios, la comarca limitará la superficie máxima de intervención por propietario a un total de una hectárea, teniendo preferencia por aquellos terrenos de las parcelas de menor superficie.

Terrenos incluidos en el plan de actuación en Gáldar. / LP / DLP

Se establece, en cualquier caso, una serie de excepciones. Entre ellas, que si no se presenta ninguna solicitud se realizará un reparto proporcional de la superficie entre los otros dos municipios participantes. A su vez, si las solicitudes presentadas no cubren el 100% de la superficie otorgada a cada municipio, se podrá ampliar el límite máximo de limpieza por propietario de manera proporcional al número de solicitudes presentadas en ese mismo municipio hasta cubrir la superficie mínima financiada. Y, a su vez, se detalla que si durante la ejecución del proyecto se llegase a cubrir las nueve hectáreas mínimas de limpieza previstas, se limpiará más superficie por municipio y propietario solicitante, distribuido según el coeficiente de participación entre Arucas, Gáldar y La Aldea, según la Mancomunidad.

Delimitación del plan de actuación en La Aldea. / LP / DLP