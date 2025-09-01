Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Norte planta cara a los plásticos de invernaderos para asear su paisaje

El programa de ámbito comarcal financia la limpieza de un mínimo de nueve hectáreas de fincas agrícolas abandonadas de Arucas, Gáldar y La Aldea

Vista aérea de La Aldea, rodeada de invernaderos agrícolas.

Vista aérea de La Aldea, rodeada de invernaderos agrícolas. / LP / DLP

Javier Bolaños

Las Palmas de Gran Canaria

Adecentar el paisaje. Este es el objetivo de un plan que acaba de emprender la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte para retirar los plásticos de los invernaderos y restos agrícolas abandonados. La nueva ordenanza que dará pie a la concesión de ayudas se centra en distintos núcleos de Arucas, Gáldar y la Aldea.

«La degradación paisajística de las zonas rurales, con invernaderos abandonados y acumulación de residuos, son un problema medioambiental y socioeconómico relevante. En una isla donde el turismo es una pieza fundamental de la economía, constituyen un problema de imagen, generando un impacto fundamentalmente paisajístico y un claro efecto negativo sobre el turismo, con un claro perjuicio económico de difícil cuantificación. Además de los efectos paisajísticos, los invernaderos abandonados constituyen una importante fuente de microplásticos y sus plásticos (PVC y polietileno), que tras su degradación, si no son retirados, llegan al mar y contribuyen a la contaminación de las costas». La Mancomunidad que agrupa a once municipios tramita bajo este propósito una ordenanza por la que se aprueban las bases para subvencionar en régimen de concurrencia competitiva este Plan de adecentamiento y mejora del paisaje rural.

Gratuita

La financiación otorgada por la Mancomunidad gracias a una subvención de la consejería de Empleo del Cabildo se realizará mediante la prestación de manera gratuita (en especie) del servicio de limpieza de los terrenos de las parcelas. Y, a su vez, fija como una de las contrapartidas que el propietario deberá tener los terrenos de las parcelas limpias durante cinco años desde la finalización del proyecto.

Zona de actuación en San Andrés, Arucas.

Zona de actuación en San Andrés, Arucas. / LP / DLP

El plan se centra en un mínimo de nueve hectáreas de terrenos delimitado por los tres ayuntamientos participantes para este proyecto para asear entornos rurales, en los que se encuentra el mayor número de invernaderos abandonados de la comarca que afectan a la degradación general del paisaje.

Una hectárea por propietario

Con objeto de favorecer la participación de los pequeños propietarios, la comarca limitará la superficie máxima de intervención por propietario a un total de una hectárea, teniendo preferencia por aquellos terrenos de las parcelas de menor superficie.

Terrenos incluidos en el plan de actuación en Gáldar.

Terrenos incluidos en el plan de actuación en Gáldar. / LP / DLP

Se establece, en cualquier caso, una serie de excepciones. Entre ellas, que si no se presenta ninguna solicitud se realizará un reparto proporcional de la superficie entre los otros dos municipios participantes. A su vez, si las solicitudes presentadas no cubren el 100% de la superficie otorgada a cada municipio, se podrá ampliar el límite máximo de limpieza por propietario de manera proporcional al número de solicitudes presentadas en ese mismo municipio hasta cubrir la superficie mínima financiada. Y, a su vez, se detalla que si durante la ejecución del proyecto se llegase a cubrir las nueve hectáreas mínimas de limpieza previstas, se limpiará más superficie por municipio y propietario solicitante, distribuido según el coeficiente de participación entre Arucas, Gáldar y La Aldea, según la Mancomunidad.

Delimitación del plan de actuación en La Aldea.

Delimitación del plan de actuación en La Aldea. / LP / DLP

La transformación de Bañaderos, Llanos de Sardina y Tasarte

Los terrenos públicos y privados que se beneficien de este plan deberán estar situados en el área de actuación considerado como de «mayor uso agrícola», independientemente de que parte de su superficie se salga de esta área delimitada en los tres municipios. En el caso de Arucas, las zonas de intervención se localizan en El Risco Bañaderos, La Fuentecilla, Las Vegas, San Andrés y Trapiche. En Gáldar se establecen como zonas de intervención Llanos de Sardina, Llanos de Caleta y La Vega. Y en el municipio de La Aldea de San Nicolás se emplazan en el área limítrofe a la carretera general (GC-200) hasta La Aldea de San Nicolás) y la zona agraria del municipio, incluyendo la posibilidad de ampliar a las zonas de Tasarte y Tasartico. No hay que olvidar que La Aldea ya ha emprendido este tipo de campañas con anterioridad, ya que el abandono de fincas tomateras ha dejado durante años un paisaje muy degradado.

