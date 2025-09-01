Norte
El Norte planta cara a los plásticos de invernaderos para asear su paisaje
El programa de ámbito comarcal financia la limpieza de un mínimo de nueve hectáreas de fincas agrícolas abandonadas de Arucas, Gáldar y La Aldea
Adecentar el paisaje. Este es el objetivo de un plan que acaba de emprender la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte para retirar los plásticos de los invernaderos y restos agrícolas abandonados. La nueva ordenanza que dará pie a la concesión de ayudas se centra en distintos núcleos de Arucas, Gáldar y la Aldea.
«La degradación paisajística de las zonas rurales, con invernaderos abandonados y acumulación de residuos, son un problema medioambiental y socioeconómico relevante. En una isla donde el turismo es una pieza fundamental de la economía, constituyen un problema de imagen, generando un impacto fundamentalmente paisajístico y un claro efecto negativo sobre el turismo, con un claro perjuicio económico de difícil cuantificación. Además de los efectos paisajísticos, los invernaderos abandonados constituyen una importante fuente de microplásticos y sus plásticos (PVC y polietileno), que tras su degradación, si no son retirados, llegan al mar y contribuyen a la contaminación de las costas». La Mancomunidad que agrupa a once municipios tramita bajo este propósito una ordenanza por la que se aprueban las bases para subvencionar en régimen de concurrencia competitiva este Plan de adecentamiento y mejora del paisaje rural.
Gratuita
La financiación otorgada por la Mancomunidad gracias a una subvención de la consejería de Empleo del Cabildo se realizará mediante la prestación de manera gratuita (en especie) del servicio de limpieza de los terrenos de las parcelas. Y, a su vez, fija como una de las contrapartidas que el propietario deberá tener los terrenos de las parcelas limpias durante cinco años desde la finalización del proyecto.
El plan se centra en un mínimo de nueve hectáreas de terrenos delimitado por los tres ayuntamientos participantes para este proyecto para asear entornos rurales, en los que se encuentra el mayor número de invernaderos abandonados de la comarca que afectan a la degradación general del paisaje.
Una hectárea por propietario
Con objeto de favorecer la participación de los pequeños propietarios, la comarca limitará la superficie máxima de intervención por propietario a un total de una hectárea, teniendo preferencia por aquellos terrenos de las parcelas de menor superficie.
Se establece, en cualquier caso, una serie de excepciones. Entre ellas, que si no se presenta ninguna solicitud se realizará un reparto proporcional de la superficie entre los otros dos municipios participantes. A su vez, si las solicitudes presentadas no cubren el 100% de la superficie otorgada a cada municipio, se podrá ampliar el límite máximo de limpieza por propietario de manera proporcional al número de solicitudes presentadas en ese mismo municipio hasta cubrir la superficie mínima financiada. Y, a su vez, se detalla que si durante la ejecución del proyecto se llegase a cubrir las nueve hectáreas mínimas de limpieza previstas, se limpiará más superficie por municipio y propietario solicitante, distribuido según el coeficiente de participación entre Arucas, Gáldar y La Aldea, según la Mancomunidad.
La transformación de Bañaderos, Llanos de Sardina y Tasarte
Los terrenos públicos y privados que se beneficien de este plan deberán estar situados en el área de actuación considerado como de «mayor uso agrícola», independientemente de que parte de su superficie se salga de esta área delimitada en los tres municipios. En el caso de Arucas, las zonas de intervención se localizan en El Risco Bañaderos, La Fuentecilla, Las Vegas, San Andrés y Trapiche. En Gáldar se establecen como zonas de intervención Llanos de Sardina, Llanos de Caleta y La Vega. Y en el municipio de La Aldea de San Nicolás se emplazan en el área limítrofe a la carretera general (GC-200) hasta La Aldea de San Nicolás) y la zona agraria del municipio, incluyendo la posibilidad de ampliar a las zonas de Tasarte y Tasartico. No hay que olvidar que La Aldea ya ha emprendido este tipo de campañas con anterioridad, ya que el abandono de fincas tomateras ha dejado durante años un paisaje muy degradado.
Con objeto de favorecer la participación de los pequeños propietarios, se limita la superficie máxima de intervención por propietario a una hectárea, teniendo preferencia las parcelas de menor superficie, para alcanza un mayor impacto. No obstante, se establece una serie de excepciones para cumplir los objetivos de embellecer el entorno paisajístico de las zonas agrícolas degradadas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un puente de cuatro días: este será el primer festivo escolar en Gran Canaria
- Un anfiteatro natural de aguas cristalinas: la cala que recuerda a Madeira y está en Gran Canaria
- Anabel Pantoja emociona a sus seguidores al anunciar un cambio de vida entre lágrimas
- La captura de culebras en Gran Canaria asciende a 2.375 ejemplares durante este año
- El Cabildo anuncia restricciones al tráfico pesado en la GC-1 norte a la altura de Alcampo Telde
- Transporta turistas ilegalmente a Güigüi y abandona a una pasajera herida
- La Vará del Pescao: entre bucios, brasas y memoria colectiva
- “Come todo lo que quieras por solo quince euros': lo que sucede cuando buffet, música y paisaje se unen en un mismo lugar de Gran Canaria