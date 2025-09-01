Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Parque Temático Los Olivos actualiza su política de visitas: se suspenden las visitas individuales los domingos a partir de septiembre

Parque Temático Los Olivos

Parque Temático Los Olivos

Ver galería

Parque Temático Los Olivos / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

El Parque Temático Los Olivos ha anunciado una importante modificación en su política de visitas que entrará en vigor a partir de hoy. Según informó la dirección del parque, se suspenderán las visitas individuales los domingos, una medida que responde a una reorganización de sus servicios para optimizar la atención a grupos y eventos especiales.

Suspensión de las visitas individuales.

Suspensión de las visitas individuales. / LP/DLP

A pesar de este cambio, el parque continuará operando con normalidad para grupos organizados y actividades previamente reservadas durante todos los días de la semana, incluyendo los domingos. Entre las experiencias disponibles, se mantienen:

  • Campamentos de verano y actividades educativas
  • Visitas escolares y programas pedagógicos
  • Excursiones turísticas organizadas
  • Grupos con reserva anticipada
  • Celebraciones de bodas, bautizos, cumpleaños y reuniones familiares

Desde la dirección del parque aseguran que esta medida busca mejorar la experiencia de los visitantes grupales y garantizar un entorno más organizado, seguro y personalizado.

"Nuestro compromiso es seguir ofreciendo experiencias únicas e inolvidables en un entorno lleno de naturaleza y diversión", señala el comunicado oficial.

Los interesados en obtener más información o realizar reservas pueden contactar al parque a través del teléfono 928-13-36-04 o visitar la página web oficial: www.centrolosolivos.com.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un puente de cuatro días: este será el primer festivo escolar en Gran Canaria
  2. Un anfiteatro natural de aguas cristalinas: la cala que recuerda a Madeira y está en Gran Canaria
  3. Anabel Pantoja emociona a sus seguidores al anunciar un cambio de vida entre lágrimas
  4. La captura de culebras en Gran Canaria asciende a 2.375 ejemplares durante este año
  5. El Cabildo anuncia restricciones al tráfico pesado en la GC-1 norte a la altura de Alcampo Telde
  6. Transporta turistas ilegalmente a Güigüi y abandona a una pasajera herida
  7. La Vará del Pescao: entre bucios, brasas y memoria colectiva
  8. “Come todo lo que quieras por solo quince euros': lo que sucede cuando buffet, música y paisaje se unen en un mismo lugar de Gran Canaria

El tradicional repique de campanas da inicio a los días grandes de las Fiestas del Charco en La Aldea

El tradicional repique de campanas da inicio a los días grandes de las Fiestas del Charco en La Aldea

Parque Temático Los Olivos actualiza su política de visitas: se suspenden las visitas individuales los domingos a partir de septiembre

Parque Temático Los Olivos actualiza su política de visitas: se suspenden las visitas individuales los domingos a partir de septiembre

Garantizar el combustible: misión clave en el Golfo de Guinea del 'Rayo'

Garantizar el combustible: misión clave en el Golfo de Guinea del 'Rayo'

Lágrimas y emoción en la partida del 'Rayo' hacia el Golfo de Guinea

Lágrimas y emoción en la partida del 'Rayo' hacia el Golfo de Guinea

El Norte planta cara a los plásticos de invernaderos para asear su paisaje

El Norte planta cara a los plásticos de invernaderos para asear su paisaje

Arucas retira 24 toneladas de escombros en la zona de La Punta

Arucas retira 24 toneladas de escombros en la zona de La Punta

Desde un pino canario de 42 metros hasta la Basílica de Teror: así nació la devoción que cambió para siempre la fe de Gran Canaria

Desde un pino canario de 42 metros hasta la Basílica de Teror: así nació la devoción que cambió para siempre la fe de Gran Canaria

Un santaluceño tarda 16,5 años en reunir para la entrada de un piso

Un santaluceño tarda 16,5 años en reunir para la entrada de un piso
Tracking Pixel Contents