Parque Temático Los Olivos actualiza su política de visitas: se suspenden las visitas individuales los domingos a partir de septiembre

El Parque Temático Los Olivos ha anunciado una importante modificación en su política de visitas que entrará en vigor a partir de hoy. Según informó la dirección del parque, se suspenderán las visitas individuales los domingos, una medida que responde a una reorganización de sus servicios para optimizar la atención a grupos y eventos especiales.

Suspensión de las visitas individuales. / LP/DLP

A pesar de este cambio, el parque continuará operando con normalidad para grupos organizados y actividades previamente reservadas durante todos los días de la semana, incluyendo los domingos. Entre las experiencias disponibles, se mantienen:

Campamentos de verano y actividades educativas

Visitas escolares y programas pedagógicos

Excursiones turísticas organizadas

Grupos con reserva anticipada

Celebraciones de bodas, bautizos, cumpleaños y reuniones familiares

Desde la dirección del parque aseguran que esta medida busca mejorar la experiencia de los visitantes grupales y garantizar un entorno más organizado, seguro y personalizado.

"Nuestro compromiso es seguir ofreciendo experiencias únicas e inolvidables en un entorno lleno de naturaleza y diversión", señala el comunicado oficial.

Los interesados en obtener más información o realizar reservas pueden contactar al parque a través del teléfono 928-13-36-04 o visitar la página web oficial: www.centrolosolivos.com.