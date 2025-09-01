Parque Temático Los Olivos actualiza su política de visitas: se suspenden las visitas individuales los domingos a partir de septiembre
El Parque Temático Los Olivos ha anunciado una importante modificación en su política de visitas que entrará en vigor a partir de hoy. Según informó la dirección del parque, se suspenderán las visitas individuales los domingos, una medida que responde a una reorganización de sus servicios para optimizar la atención a grupos y eventos especiales.
A pesar de este cambio, el parque continuará operando con normalidad para grupos organizados y actividades previamente reservadas durante todos los días de la semana, incluyendo los domingos. Entre las experiencias disponibles, se mantienen:
- Campamentos de verano y actividades educativas
- Visitas escolares y programas pedagógicos
- Excursiones turísticas organizadas
- Grupos con reserva anticipada
- Celebraciones de bodas, bautizos, cumpleaños y reuniones familiares
Desde la dirección del parque aseguran que esta medida busca mejorar la experiencia de los visitantes grupales y garantizar un entorno más organizado, seguro y personalizado.
"Nuestro compromiso es seguir ofreciendo experiencias únicas e inolvidables en un entorno lleno de naturaleza y diversión", señala el comunicado oficial.
Los interesados en obtener más información o realizar reservas pueden contactar al parque a través del teléfono 928-13-36-04 o visitar la página web oficial: www.centrolosolivos.com.
