Desde un pino canario de 42 metros hasta la Basílica de Teror: así nació la devoción que cambió para siempre la fe de Gran Canaria

El relato comienza en 1481, en lo alto de un pino canario gigantesco, conocido como el Pino de las Maravillas. Allí, según la tradición, apareció la imagen de Santa María de Teror. Era el 8 de septiembre, y aquel día marcaría para siempre la historia de la isla.

El creador de contenido sobre historia de Canarias, Daniel más conocido como @belizaurio lo resume así: “La historia de la Virgen del Pino comenzó en 1481, en lo alto de un pino canario en Teror. Desde entonces, su devoción ha marcado la fe y la historia de Gran Canaria”.

El árbol de las maravillas

El pino sagrado medía 42 metros de altura y casi siete de grosor. Sobre él quedó un pedestal con las huellas de la Virgen y, a sus pies, brotaba la llamada Fuente de los Milagros, cuyas aguas tenían fama de medicinales.

Durante más de dos siglos, aquel pino sirvió incluso como campanario improvisado de los primeros templos de Teror. Pero un lunes de Pascua de 1684, un vendaval lo derribó para siempre y "el pedestal de la virgen se perdió", sentencia el creador de contenidos.

Pino canario / Arbolapp Canarias

De aquel tronco quedó memoria en la Cruz Verde, una reliquia tallada con su madera, que hoy acompaña a la Virgen en el camarín de la Basílica. Y, como símbolo perenne, el escultor aruquense Santiago Santana lo inmortalizó en piedra en el parque Teresa de Bolívar.

Tres vírgenes, una devoción

La historia de la imagen no es menos fascinante. Se cree que existieron hasta tres tallas distintas:

La primera, atribuida a la aparición de 1481 , cuyo paradero sigue siendo un misterio.

, cuyo paradero sigue siendo un misterio. La segunda, de origen flamenco, venerada en El Palmar como Virgen de las Nieves.

La tercera y actual, obra del sevillano Jorge Fernández, es una talla policromada de 104 centímetros, mezcla de estilos nórdicos e hispanos. Representa a María adolescente con el Niño en brazos, y se conserva en la Basílica de Teror.

La Virgen del Pino sin su manto en la Iglesia en Teror / José Pérez Curbelo

Milagros y promesas

Desde el siglo XVII, la Virgen del Pino recibe peregrinaciones desde todos los rincones de la isla, muchas de ellas cumplidas como promesas personales. “A ella se le atribuyen más de cien milagros, desde curaciones hasta salvaciones en el mar”, recuerda Daniel.

En 1914 fue proclamada patrona de la Diócesis de Canarias y, dos años después, la iglesia de Teror recibió el título de Basílica Menor.

La devoción se extendió más allá del Atlántico. Hoy existen réplicas de la Virgen en México, Venezuela, Cuba y Estados Unidos, llevadas por emigrantes canarios que no quisieron olvidar a su patrona.

Fiesta y tradición

En 1952, el Cabildo Insular asumió oficialmente la organización de las Fiestas del Pino, que desde entonces se convirtieron en el mayor evento religioso y popular de Gran Canaria. Ese mismo año se celebró la primera Romería-Ofrenda, que hoy cumple más de siete décadas de historia.

Cada 7 de septiembre, los caminos de la isla se llenan de peregrinos. A pie, en carreta o en guagua, todos confluyen en Teror. Porque, como dice la tradición, cada promesa, cada agradecimiento y cada fe sencilla tiene una cita con la Virgen que un día apareció sobre un pino de 42 metros de altura.