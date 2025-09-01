El sabor de casi tres décadas: un rincón del sur de Gran Canaria donde Grecia sigue viva en cada plato

Hay sabores que cruzan mares y acaban echando raíces en lugares inesperados. En el sur de Gran Canaria, entre el bullicio de los centros turísticos y el sonido de la brisa marina, se esconde una joya culinaria que lleva casi tres décadas transportando a sus comensales hasta Grecia sin necesidad de billete de avión. Desde 1995, esta taberna ha sido punto de encuentro de quienes buscan autenticidad, tradición y hospitalidad mediterránea.

Los creadores de contenido gastronómico @descubreconc han querido ponerla de nuevo en el mapa digital, recordando que el primer restaurante griego de la isla sigue siendo un imprescindible para locales y turistas. “Esta joya griega escondida en el sur de la isla no te la puedes perder”, afirman.

Un viaje a Grecia sin salir de San Agustín

En pleno Centro Comercial de San Agustín, la Greek Taverna abrió sus puertas con la idea de traer los sabores de su tierra a Gran Canaria. “Tuvimos que importar nuestra amplia selección de productos griegos, desde vinos hasta especias, porque queríamos ofrecer la máxima autenticidad. La calidad necesita tiempo”, señalan desde el local.

Ese compromiso se refleja en cada plato. Nada sale de la cocina sin estar hecho al momento, con la paciencia que caracteriza a la gastronomía mediterránea. Y esa fidelidad a la tradición ha logrado mantener viva la esencia de la taberna durante casi treinta años.

Queso feta, pan pita y el show de los entrantes

La experiencia comienza con uno de los platos más aclamados: el queso feta empanado. Crujiente por fuera, cremoso por dentro, servido con un toque de espectacularidad que lo convierte en un imprescindible. “¡Es un show!”, señalan los creadores de contenido. Su precio de 10,50 euros.

Otro acierto es la tabla de entrantes, una combinación de lo mejor de la carta que incluye pan pita recién hecho. “Seguimos con esta tabla de entrantes con lo mejor de la carta y te viene con pan pita”, relatan. Su precio, 23,50 euros, aunque su carta también permite probar clásicos como el tzatziki de yogur, pepino y ajo, las dolmadakia (hojas de parra rellenas de arroz) o las ensaladas frescas con hierbas aromáticas.

El menú combina platos tradicionales con propuestas que muestran la versatilidad de la cocina griega. Uno de los favoritos es el pollo taverna relleno con salsa de mostaza (18,75 euros), una receta jugosa que sorprende por su equilibrio de sabores. “Está bastante bueno”, opinan los creadores.

Otro clásico es el giros mixto (16,95 euros), con carne marinada y especiada al estilo heleno. Aunque en esta ocasión “nos fallaron las papas”, explican, la experiencia global se mantiene fiel a la cocina que desde hace siglos se comparte en las tabernas de Grecia.

Postres con esencia mediterránea

La experiencia no estaría completa sin los postres, donde la repostería griega brilla con luz propia. Entre yogures con miel, baklavas de frutos secos y hojaldre empapado en sirope, destaca la tarta con masa filo y natilla, servida a 7 euros. “Nuestro favorito fue esta tarta con masa filo y natilla. La textura increíble, superó todas nuestras expectativas”, aseguran.

Un café completa la velada, aunque el local también invita a probar dulces más tradicionales como el yoghurt griego con nueces.

La esencia de una taberna

Pero más allá de los platos, la Greek Taverna mantiene viva la hospitalidad mediterránea. “Una taberna es un lugar donde se viene a comer y se acaba riendo y celebrando. Es nuestra forma de entender la hospitalidad desde hace 29 años y no pensamos cambiarlo”, explican sus responsables.

Con opciones vegetarianas, versiones sin gluten y un precio medio de 30 a 40 euros por persona, el local abre todos los días de 12:00 a 24:00 horas. Su recomendación: reservar en el teléfono 928 766 785 para asegurar mesa.

El sur de Gran Canaria ha visto pasar modas y restaurantes, pero la Greek Taverna sigue allí, firme en su propuesta. Tres décadas después de abrir sus puertas, sigue demostrando que la cocina honesta, elaborada con productos auténticos y con el calor humano de su gente, nunca pasa de moda.

“Son de las mejores de la isla sin duda”, confiesan quienes la visitan. Y quizá ahí radica su éxito, en hacer sentir que cada plato es más que comida, es un viaje directo hacia Grecia.