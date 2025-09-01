Vivienda
Un santaluceño tarda 16,5 años en reunir para la entrada de un piso
Un informe profesional desvela que el precio de alquiler absorbe el 81% del ingreso medio, que perjudica más a la mujer al cobrar un 15% menos
El precio del alquiler y venta de viviendas se ha convertido en el mayor obstáculo y drama para las familias en Canarias, según Odesocan. Mientras el turismo impulsa los precios en los municipios más visitados, el encarecimiento se extiende también a localidades sin vínculo turístico. Agüimes, en Gran Canaria, lidera el aumento de alquileres con un 98,2% desde 2011, superando incluso a Baleares, la comunidad con mayor subida en España. La consecuencia: familias que destinan más del 80% de sus ingresos a pagar techo y jóvenes sin opciones de emancipación. Y si se opta por comprar, peor. Por ejemplo, en Santa Lucía serían necesarios 16,5 años solo para ahorrar el dinero para la entrada y los gastos de gestión en función del ingreso medio actual en el municipio grancanario. Empeora el panorama si se trata de las mujeres, debido a la gran brecha salarial existente entre géneros, en este municipio y sin excepción alguna en el resto de la isla y el Archipiélago. De media, en la isla, los hombres cobran entre un 15 y un 20% más que la mujer.
«El acceso a la vivienda se ha convertido en la principal fuente de desigualdad social en Canarias». Es una de las conclusiones del último informe publicado por el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias sobre vivienda y salud mental (Odesocan), que apunta como «verdadero drama» la relación entre los precios tanto de alquiler como de compra y los salarios.
En Santa Lucía de Tirajana, por ejemplo, en la cola de la isla con Mogán con los menores ingresos (13.400 euros anuales), el precio del alquiler absorbe de media el 81,8% de los ingresos de una persona, un porcentaje que asciende al 88,6% en el caso de las mujeres. La brecha de género se repite en los municipios canarios, según Odesocan que basa las estadísticas de precios de alquiler y venta actualizadas al presente mes de agosto con los datos de la plataforma inmobiliaria Idealista.
En alquiler, Canarias es tras Baleares la región donde más ha subido el precio desde 2010: un 91,8% más, por el auge de vivienda vacacional y presión turística. Este dato de alquiler choca por igual en la relación de ingresos que percibe la población en las islas y el mercado de compra venta: «Comprar tampoco es una salida. El acceso a la compra está bloqueado» indica el Observatorio.
Los precios en venta, según datos del Idealista, el incremento de los precios no ha sido tan pronunciado como en alquileres. Por ejemplo, en Santa Lucía ha aumentado un 25,1% desde 2009, en Agüimes un 16,3% y en Ingenio incluso ha disminuido un 7,6%. Pero a pesar de la caída, según el Observatorio, «el problema es que la compra ya no es una opción para la mayor parte de la población».
En este sentido, y según las condiciones de acceso a un crédito junto con los ingresos medios percibidos, una familia de Santa Lucía de Tirajana estaría 16,5 años ahorrando el dinero suficiente para hacer frente a la entrada de una vivienda con los actuales precios, teniendo en cuenta el 20% de entrada, los gastos de gestión que en función de la naturaleza de la vivienda puede variar entre el 9% y el 11% sobre el valor del inmueble y que la capacidad de ahorro es limitada, pues según un estudio realizado por la Fundación BBVA la media es del 10 al 15%.
Según la tabla comparativa sobre ingresos medios de Odesocan, que calcula la media usando tanto los salarios como pensiones o cualquier ingreso que perciba la población, los hombres de Santa Lucía perciben al año 13.466 euros (1.222 al mes), y las mujeres, 11.404 euros, 950 euros al mes.
Precios. Caídas, pocas y tímida: San Bartolomé sube un 105,5% y Mogán un 94%
La estadística sobre precio de la vivienda en venta por metro cuadrado en Canarias por municipios en agosto de 2025 desvela datos como la subida en Agüimes del 16,3% desde el año 2010 a la actualidad, que es ligeramente inferior al registrado en el mismo periodo en una capital provincial como Las Palmas de Gran Canaria, con un 17,9%. Destacan con los mayores incrementos San Bartolomé de Tirajana, que se dispara un 105,5% e desde 2010, o la de Mogán, con un alza del 94,15 %. En el otro extremo de la lista, con Ingenio con el 7,6% de caída , destaca el casi inapreciable 1,2% en el precio de una casa en Santa Brígida . La paradoja del problema habitacional según Odesocan, es que Canarias no tiene un problema de oferta, sino de uso. El informe revela que existen 211.000 viviendas vacías y más de 51.000 vacacionales, lo que equivale a casi 800.000 plazas . Mientras, dice, el Plan de Vivienda del Gobierno garantiza la construcción de unas 1.000 unidades al año. En medio, el 80% de los jóvenes, una generación sin futuro residencial que calcula en 311.000 en Canarias.
