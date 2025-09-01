Un santaluceño tarda 16,5 años en reunir para la entrada de un piso

El precio del alquiler y venta de viviendas se ha convertido en el mayor obstáculo y drama para las familias en Canarias, según Odesocan. Mientras el turismo impulsa los precios en los municipios más visitados, el encarecimiento se extiende también a localidades sin vínculo turístico. Agüimes, en Gran Canaria, lidera el aumento de alquileres con un 98,2% desde 2011, superando incluso a Baleares, la comunidad con mayor subida en España. La consecuencia: familias que destinan más del 80% de sus ingresos a pagar techo y jóvenes sin opciones de emancipación. Y si se opta por comprar, peor. Por ejemplo, en Santa Lucía serían necesarios 16,5 años solo para ahorrar el dinero para la entrada y los gastos de gestión en función del ingreso medio actual en el municipio grancanario. Empeora el panorama si se trata de las mujeres, debido a la gran brecha salarial existente entre géneros, en este municipio y sin excepción alguna en el resto de la isla y el Archipiélago. De media, en la isla, los hombres cobran entre un 15 y un 20% más que la mujer.

«El acceso a la vivienda se ha convertido en la principal fuente de desigualdad social en Canarias». Es una de las conclusiones del último informe publicado por el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias sobre vivienda y salud mental (Odesocan), que apunta como «verdadero drama» la relación entre los precios tanto de alquiler como de compra y los salarios.

En Santa Lucía de Tirajana, por ejemplo, en la cola de la isla con Mogán con los menores ingresos (13.400 euros anuales), el precio del alquiler absorbe de media el 81,8% de los ingresos de una persona, un porcentaje que asciende al 88,6% en el caso de las mujeres. La brecha de género se repite en los municipios canarios, según Odesocan que basa las estadísticas de precios de alquiler y venta actualizadas al presente mes de agosto con los datos de la plataforma inmobiliaria Idealista.

En alquiler, Canarias es tras Baleares la región donde más ha subido el precio desde 2010: un 91,8% más, por el auge de vivienda vacacional y presión turística. Este dato de alquiler choca por igual en la relación de ingresos que percibe la población en las islas y el mercado de compra venta: «Comprar tampoco es una salida. El acceso a la compra está bloqueado» indica el Observatorio.

Los precios en venta, según datos del Idealista, el incremento de los precios no ha sido tan pronunciado como en alquileres. Por ejemplo, en Santa Lucía ha aumentado un 25,1% desde 2009, en Agüimes un 16,3% y en Ingenio incluso ha disminuido un 7,6%. Pero a pesar de la caída, según el Observatorio, «el problema es que la compra ya no es una opción para la mayor parte de la población».

En este sentido, y según las condiciones de acceso a un crédito junto con los ingresos medios percibidos, una familia de Santa Lucía de Tirajana estaría 16,5 años ahorrando el dinero suficiente para hacer frente a la entrada de una vivienda con los actuales precios, teniendo en cuenta el 20% de entrada, los gastos de gestión que en función de la naturaleza de la vivienda puede variar entre el 9% y el 11% sobre el valor del inmueble y que la capacidad de ahorro es limitada, pues según un estudio realizado por la Fundación BBVA la media es del 10 al 15%.

Según la tabla comparativa sobre ingresos medios de Odesocan, que calcula la media usando tanto los salarios como pensiones o cualquier ingreso que perciba la población, los hombres de Santa Lucía perciben al año 13.466 euros (1.222 al mes), y las mujeres, 11.404 euros, 950 euros al mes.