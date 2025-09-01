De Teror a Caracas: la devoción por La Virgen del Pino cruza el Atlántico

Las Fiestas del Pino ya llenan las calles de Teror de color, tradición e ilusión. A escasos días para que la Virgen baje de su camarín y se sitúe frente a la calle Real de la Plaza para recibir a los peregrinos y las ofrendas de las 22 carretas que conforman la romería, los terorenses ultiman los detalles para que la villa se convierta el próximo domingo en el epicentro de la devoción y la celebración en Gran Canaria.

Sin embargo, esto no solo ocurre en la Isla. En Caracas, a más de 5.700 kilómetros de distancia, la comunidad canaria en Venezuela también avanza los preparativos para rendir homenaje a la Virgen del Pino el próximo día 8 de septiembre. Entre cantos, danzas folclóricas, misas y rondallas, los isleños que han emigrado recrean el espíritu que se vive en las calles del pueblo en estas fechas y demuestran, a su vez, que el amor por la patrona trasciende fronteras y generaciones.

María Elena Pérez es de San Antonio de los Altos, un pueblo situado a unos 12 kilómetros de distancia de la capital de Venezuela y en donde, además, habita un gran número de canarios. Desde que era muy joven, siempre ha sentido una unión con el Archipiélago ya que gran parte de sus vecinos eran isleños. Con el paso del tiempo, comenzó a leer e informarse sobre las fiestas patronales de Gran Canaria para acercarse un poco más a la tradición que rebosa en Teror durante el mes de septiembre.

Conexión con Teror

Su marido, con el que se casó en su país natal, es de Arbejales, un barrio del municipio y, tras el matrimonio, la devoción por la Virgen aumentó aún más. Pérez era una de las integrantes de la asociación Hijos y Amigos de la Virgen del Pino en Caracas, un grupo formado por canarios que cada año organiza en el Hogar Canario Venezolano una misa, procesión y ofrenda a la Virgen del Pino. Aunque lleva casi ocho años viviendo en Teror, Pérez recuerda con mucho cariño y nostalgia las fiestas y celebraciones que, junto a otros compañeros, organizaba en estas fechas.

«Sacábamos a la Virgen de la ermita que estaba en el interior del Hogar Canario Venezolano y la llevábamos al salón principal, en donde le hacíamos la misa y la ofrenda de cada municipio de Gran Canaria», explica. Los días previos, todos los integrantes del grupo hacían una lista de los productos más típicos de cada parte de la Isla para luego llevarlos a la Virgen el día de la ofrenda. «Por ejemplo, si en Teror es muy típico el chorizo, a la persona que le toque llevar la cesta de ese municipio se encargará de traerlo», argumenta.

Rondalla canaria en uno de los actos religiosos en Venezuela. / LP/DLP

Las canastillas que se utilizan para transportar los productos están ataviadas con unos pequeños manteles hechos a mano. «Llevan grabada la bandera de Canarias y una estampa de la Virgen», recalca. Pérez, además, es costurera y una de sus grandes pasiones es poder hacerle mantos a la patrona y también vestir con sus diseños a los componentes de las rondallas y grupos de baile que ponen la nota musical a la celebración. «Muchas veces conseguía en Venezuela las telas y, a veces, amigos y conocidos que viajaban al Archipiélago compraban allí lo necesario y luego yo les cogía las medidas y se los hacía», continúa.

Pérez asegura que el Hogar Canario Venezolano cuando se realiza la celebración siempre está lleno. «Vienen guaguas llenas de grupos de música que quieren participar y hay gente por todos lados». Cuando la ofrenda termina, comienza la comilona y la fiesta. «Hacemos una gran paella para que todos puedan comer». Mientras, canciones como «Ay Teror» y «Somos Costeros» suenan de fondo. «Es uno de los actos más bonitos que se hacen en Caracas y que tiene que ver con el Archipiélago», insiste.

En estos días, mientras la Villa Mariana se engalana para recibir a miles de peregrinos, al otro lado del Atlántico, la comunidad canaria en Venezuela también se prepara para celebrar la festividad con el mismo fervor y cariño.