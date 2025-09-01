El tradicional repique de campanas da inicio a los días grandes de las Fiestas del Charco en La Aldea

Con la llegada de septiembre, La Aldea de San Nicolás ha dado el pistoletazo de salida este lunes a las Fiestas del Charco 2025, uno de los eventos más emblemáticos y esperados del calendario festivo de Gran Canaria. Este lunes, a las 12:00 del mediodía, el tradicional repique de campanas de la iglesia local sonó con fuerza, anunciando el comienzo oficial de las celebraciones en honor a San Nicolás de Tolentino, patrón del municipio.

Las horas previas al repique estuvieron marcadas por un ambiente de expectación palpable. Residentes y visitantes se congregaron en el corazón del casco histórico para vivir juntos uno de los actos más representativos de la localidad. Desde tempranas horas, la Plaza de La Alameda acogió el izado de la bandera del municipio, una iniciativa impulsada por el colectivo Con ganas de vivir, que reúne a personas de todas las edades y que por segundo año consecutivo contribuye a dinamizar las actividades sociales y lúdicas de La Aldea.

A las doce en punto, el repique de campanas, acompañado por la música de la Charanga La Aldea y la Sabrosa Banda La Aldea, se convirtió en el epicentro de la jornada, congregando a cientos de personas. Este toque sonoro es más que una tradición: representa un llamamiento simbólico al encuentro, la alegría y la unión comunitaria.

Baile popular en la Plaza de La Alameda

Según el alcalde de La Aldea, Pedro Suárez, el repique supone un acto muy especial porque simboliza que el municipio está inmerso en sus fiestas grandes, y destaca el ambiente festivo que se respira estos días. En la misma línea, la concejala de Festejos, Leandra González, ha invitado a residentes y visitantes a participar activamente en cada una de las actividades planificadas, como reflejo del carácter acogedor y alegre que define a la comunidad aldeana.

La jornada inaugural continuó durante la tarde con un animado baile popular en la Plaza de La Alameda a partir de las 15:00 horas. Amenizaron la cita las formaciones musicales Guarason, Salitre, Aguae y el conocido cantante puertorriqueño Edwin Rivera, llevando la fiesta hasta el anochecer, momento en que un paseo musical nocturno recorrió las calles del casco histórico.