200 agentes de la Guardia Civil garantizan la seguridad en las Fiestas del Pino: "Los perros son capaces de detectar cualquier tipo de explosivo"

Un amplio dispositivo de seguridad compuesto por aproximadamente 200 agentes de la Guardia Civil, según ha informado la Delegación del Gobierno, se desplegará durante las Fiestas del Pino de Teror los próximos días domingo 7 y lunes 8 de septiembre. Esta operación contará con un retén permanente que estará activo para reforzar los puntos estratégicos y garantizar que la celebración transcurra en un ambiente de tranquilidad y orden.

Este dispositivo es, sin duda, el más numeroso que se convoca en Gran Canaria para un evento de estas características, y se realiza en estrecha coordinación con otros cuerpos y entidades de seguridad que también participarán activamente en la vigilancia y protección de los asistentes. Entre los agentes destacados se encuentran especialistas en tráfico, seguridad ciudadana —que incluyen a la Unidad de Seguridad Ciudadana e Intervención (USECIC) de Las Palmas de Gran Canaria—, así como efectivos del Servicio Cinológico y del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (Gedex). También estarán presentes helicópteros para labores de vigilancia aérea, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y unidades especializadas en fiscalización e intervención de armas. De esta forma, se cubren así todos los frentes posibles.

Como en años anteriores, todos los servicios del cuerpo estarán representados en esta operación de seguridad, a excepción del servicio marítimo. Esta amplitud en el despliegue responde a la complejidad y magnitud del evento, que congrega a miles de personas entre peregrinos, vecinos y visitantes, quienes llegan desde diferentes puntos para participar en una de las festividades religiosas y culturales más importantes de Gran Canaria.

Puntos críticos

Los puntos críticos que concentrarán la atención de los agentes durante el próximo domingo y lunes serán principalmente el acceso al municipio de Teror, el tránsito de peregrinos hacia el casco urbano y las calles internas del pueblo donde se celebran los actos centrales. La organización ya ha comenzado a revisar los diferentes accesosy ha planificado controles estratégicos y determinado la ubicación de los retenes que serán activados desde la tarde del 7 de septiembre hasta la madrugada del día siguiente.

La Guardia Civil revisa la Basílica del Pino y los alrededores / Andrés Cruz

Una parte fundamental del operativo de seguridad la constituye el trabajo conjunto del Servicio Cinológico y el Gedex, que han llevado a cabo inspecciones previas para descartar cualquier amenaza. Estas batidas se han centrado en la Basílica de Nuestra Señora del Pino, epicentro religioso de las fiestas, así como en las inmediaciones de la Plaza del Pino y en los accesos principales al casco urbano. Durante esta semana, los agentes especializados han realizado simulacros e inspecciones de seguridad para detectar posibles explosivos u objetos sospechosos, labores en las que participan cuatro agentes, dos guías caninos y sus perros adiestrados para detección.

Estas medidas preventivas son imprescindibles para salvaguardar la integridad de quienes asisten a las celebraciones y tienen como objetivo disuadir cualquier incidente que pueda alterar la convivencia pacífica en el municipio. Jorge González, cabo primero del Servicio Cinológico, resaltó la importancia de estas revisiones y pidió a la ciudadanía no alarmarse al ver a los agentes, quienes muchas veces actúan de paisano para evitar crear tensiones. «Es muy necesario realizar este protocolo y no tienen que sentir miedo cuando nos vean», aseguró. Por su parte, el guardia Carbajales, del Gedex, destacó la permanente presencia y preparación del cuerpo para responder ante cualquier amenaza en eventos multitudinarios como el que se celebra en Teror. «Nosotros siempre estamos cuando hay eventos multitudinarios y actuamos ante las amenazas», insistió.

400 efectivos en total

Además del despliegue de la Guardia Civil, el Plan de Seguridad para las Fiestas del Pino contará con la colaboración de más de 400 efectivos en total, con la suma de los aproximadamente 60 agentes de la Policía Nacional, además de policías locales de varios municipios, unidades de la Policía Autonómica, Protección Civil y personal de seguridad privada. Este amplio contingente refleja la importancia que se le da a la coordinación entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad para garantizar un ambiente seguro y tranquilo.

Como novedad, al igual que en la edición anterior, se utilizará la Unidad de Drones de la Policía Local de Telde para vigilar desde el aire las zonas de mayor concentración de personas. También se ha reforzado el sistema de cámaras de vigilancia con circuito cerrado en las plazas y calles de mayor afluencia dentro del casco urbano de Teror. Estas herramientas tecnológicas permitirán una rápida localización de posibles conflictos o incidentes y facilita, de esta forma, la intervención eficaz de los cuerpos de seguridad.

Con este dispositivo, las Fiestas del Pino se preparan para celebrarse con todas las garantías de seguridad y organización, protegiendo a los asistentes y asegurando que la devoción y la tradición que rodean esta festividad se vivan con total normalidad y disfrute.