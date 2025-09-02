Una adolescente muerta, 55 detenidos y un barrio cerrado: el día que ardió Las Palmas de Gran Canaria

A veces, la historia urbana se escriben en horas: una madrugada de disparos, una tarde de rabia, una noche de sirenas. Hay días en los que una ciudad se mira al espejo y no se reconoce. Bastan unas horas para que la tristeza de un entierro se convierta en rabia, y la rabia en fuego, sirenas y detenciones.

El 2 de noviembre de 1981, Las Palmas de Gran Canaria vivió uno de esos días: un estallido que dejó cifras inusuales y un recuerdo difícil de borrar en la memoria del barrio de El Polvorín.

El incidente

La chispa saltó tras el entierro de María Luisa Jiménez, una joven de 19 años fallecida de madrugada por disparos policiales.

Según la versión oficial de aquel momento, ella viajaba con tres jóvenes más en un Honda Prelude que resultó ser robado. Una patrulla municipal trató de detener el vehículo por una infracción (tomar una dirección prohibida).

A partir de ahí se sucedieron las evasiones de controles: primero otro de la Policía Municipal en El Polvorín y, más tarde, un control de la Policía Nacional, en el que, siempre según la policía, el coche intentó atropellar a los agentes que le daban el alto.

Un jeep policial situado unos metros más abajo abrió fuego contra el turismo en huida y de esos disparos resultó muerta la joven. Las fuentes policiales añadieron que María Luisa había sido detenida días antes (21 de octubre) junto a otros tres jóvenes en otro vehículo robado, causa que quedó a disposición judicial.

Barricadas y quemas

Ese mismo día por la tarde, tras el entierro en San Lázaro, grupos de jóvenes y vecinos de El Polvorín, el barrio de la fallecida, levantaron barricadas y quemaron numerosos vehículos. La policía antidisturbios intervino, se registraron enfrentamientos y, según la versión policial, se llegaron a lanzar cuatro cócteles molotov.

La tensión se desplazó también al entorno del cuartel de La Mata, contra el que se arrojaron piedras y se hicieron pintadas con insultos a la policía. El centinela de guardia efectuó ráfagas de disparos al aire pero no hubo heridos por ese fuego. El balance oficial de la jornada ascendió a 55 detenidos, una cifra que no se ha vuelto a alcanzar desde entonces.

Durante horas, El Polvorín quedó prácticamente cercado por los dispositivos policiales y el tránsito al barrio se restringió de facto mientras se restablecía el orden. Testigos de la época cuentan que esta situación se prolongó durante tres días.

El Polvorín: del origen al presente

El Polvorín es, por historia y por trazado urbano, un barrio popular de ladera: calles empinadas, trama de viviendas modestas y una vida vecinal densa, muy pegada a la ciudad pero con identidad propia.

Su topónimo alude a un antiguo almacén de pólvora en el entorno, huella de cuando la periferia era frontera, y su crecimiento llegó con las expansiones urbanas del siglo XX, atrayendo a familias trabajadoras que consolidaron el barrio entre cuestas y miradores.

El episodio de 1981 dejó una marca emocional que todavía se recuerda en conversaciones y crónicas locales: fue el día en que El Polvorín se convirtió, para bien o para mal, en sinónimo de ciudad en llamas. Desde entonces, el barrio ha seguido evolucionando: mejoras de pavimentación y accesibilidad, servicios que suben ladera arriba, más conexión con el resto de la ciudad.

Persiste, como en tantos barrios de pendiente, el reto cotidiano de la movilidad, del espacio público y de la cohesión social.

Otros incidentes

El de El Polvorín sobresale por la combinación de una muerte previa, un funeral multitudinario, barricadas, vehículos ardiendo y un número de detenciones que aún hoy llama la atención. Desde entonces, ha habido episodios de gran repercusión, pero con perfiles distintos:

La “ guerra del agua ” (1983): un ciclo de protestas vecinales por cortes y tarifas, con incidentes y detenciones en varios barrios. Por duración e intensidad social es uno de los grandes conflictos urbanos de la ciudad, aunque sin una jornada única con un volumen de arrestos comparable al de 1981.

” (1983): un ciclo de protestas vecinales por cortes y tarifas, con incidentes y detenciones en varios barrios. Por duración e intensidad social es uno de los grandes conflictos urbanos de la ciudad, aunque sin una jornada única con un volumen de arrestos comparable al de 1981. Protestas universitarias (2001): choques entre estudiantes y antidisturbios cerca de la Jefatura Superior de Policía, con quema de contenedores, heridos y detenidos. Muy mediático, pero de cifra de arrestos sensiblemente menor.

(2001): choques entre estudiantes y antidisturbios cerca de la Jefatura Superior de Policía, con quema de contenedores, heridos y detenidos. Muy mediático, pero de cifra de arrestos sensiblemente menor. Crisis migratoria (2020–2021): la saturación del muelle de Arguineguín y la derivación de personas a recursos de acogida provocaron tensión social, protestas y contraprotestas. Fue un conflicto estructural y de gran visibilidad, aunque distinto: no un estallido puntual de barrio, sino una crisis prolongada con aristas humanitarias y políticas.

Si hablamos de número de detenidos en un solo día y de la imagen de barrio “cerrado” por la policía, El Polvorín sigue siendo un hecho nunca igualado.

El 2 de noviembre de 1981 muestra lo frágil que puede ser el equilibrio entre duelo, juventud y fuerza pública, y cómo un barrio que ya vivía con sus propias pendientes terminó cargando con una etiqueta durante años.