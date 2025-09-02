El alcalde de Teror pide más dinero al Gobierno de Canarias para las Fiestas del Pino

El alcalde de Teror (Gran Canaria), José Agustín Arencibia, ha pedido más financiación por parte del Gobierno de Canarias para las Fiestas del Pino.

"Voy a pedir más dinero y más financiación para la fiesta del Pino porque entiendo que estas son las fiestas patronales de Gran Canaria, no solamente la fiesta de Teror", ha dicho durante el transcurso de una entrevista en el programa 'A buenas horas', con José Luis Martín, que se emite en plataformas digitales, al ser preguntado sobre qué le solicitaría al presidente, Fernando Clavijo, con motivo de la festividad.

Arencibia, sin querer meterse en lo que reciben otros municipios, señaló que son sólo 12.000 euros los que el Gobierno dedica al Pino y que, en cambio, el Cabildo de Gran Canaria destina más.

Aquí, matizó que la Corporación insular es la organizadora tanto de el Festival Folclórico de Gran Canaria, la Romería Ofrenda y el Tenderete, además de participar en el Festival Teresa Bolívar.

"Con lo cual --observó--, ahí sí recibimos una colaboración importantísima, técnica y económica, por parte de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria".