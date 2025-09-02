El alcalde de Teror pide más dinero al Gobierno de Canarias para las Fiestas del Pino
José Agustín Arencibia entiende que el Pino "son las fiestas patronales de Gran Canaria, no solamente la fiesta de Teror" y se queja de que solo recibe 12.000 euros por parte del órgano regional
El alcalde de Teror (Gran Canaria), José Agustín Arencibia, ha pedido más financiación por parte del Gobierno de Canarias para las Fiestas del Pino.
"Voy a pedir más dinero y más financiación para la fiesta del Pino porque entiendo que estas son las fiestas patronales de Gran Canaria, no solamente la fiesta de Teror", ha dicho durante el transcurso de una entrevista en el programa 'A buenas horas', con José Luis Martín, que se emite en plataformas digitales, al ser preguntado sobre qué le solicitaría al presidente, Fernando Clavijo, con motivo de la festividad.
Arencibia, sin querer meterse en lo que reciben otros municipios, señaló que son sólo 12.000 euros los que el Gobierno dedica al Pino y que, en cambio, el Cabildo de Gran Canaria destina más.
Aquí, matizó que la Corporación insular es la organizadora tanto de el Festival Folclórico de Gran Canaria, la Romería Ofrenda y el Tenderete, además de participar en el Festival Teresa Bolívar.
"Con lo cual --observó--, ahí sí recibimos una colaboración importantísima, técnica y económica, por parte de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria".
- Un puente de cuatro días: este será el primer festivo escolar en Gran Canaria
- Un anfiteatro natural de aguas cristalinas: la cala que recuerda a Madeira y está en Gran Canaria
- La captura de culebras en Gran Canaria asciende a 2.375 ejemplares durante este año
- El Cabildo anuncia restricciones al tráfico pesado en la GC-1 norte a la altura de Alcampo Telde
- Una pasajera embarazada obliga a un aterrizaje de emergencia en Gran Canaria
- “Come todo lo que quieras por solo quince euros': lo que sucede cuando buffet, música y paisaje se unen en un mismo lugar de Gran Canaria
- La Vará del Pescao: entre bucios, brasas y memoria colectiva
- Carmen Delia Cardona emociona con su pregón en el inicio de las Fiestas de San Nicolás 2025 en La Aldea