Batalla de lagartos y culebras: la carrera por salvar a las especies endémicas de Gran Canaria

El lagarto gigante de Gran Canaria está en peligro extremo de extinción por la propagación de la culebra real de California por toda la isla y los científicos encargados de su protección consideran que la situación de este reptil endémico es ya tan grave que hay que ponerse en el papel de la víctima, no del agresor. Por tanto, van a proponer un nuevo programa Life de la Unión Europea, pero esta vez no centrado en la captura y eliminación de las serpientes, sino en crear zonas donde los lagartos estén a salvo de ellas y se puedan reproducir sin amenazas.

Desde el plan #StopCulebraReal, ejecutado por la empresa pública Gesplan, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno autónomo van a solicitar financiación a Bruselas para una segunda parte del proyecto Life+Lampropeltis, pero destinado a crear santuarios para los lagartos gigantes, unos lugares protegidos en el medio natural o semiurbano para evitar su extinción.

Los estudios sobre este reptil, de nombre científico Gallotia stehlini, sostienen que está desapareciendo en aquellas zonas donde se ha detectado la presencia de la serpiente, la Lampropeltis getula californiae, un proceso que se puede acelerar con el cambio climático porque esa especie invasora está bien adaptada a la subida de temperaturas.

Ramón Gallo, biólogo y responsable del plan #StopCulebraReal, asegura que desde principios de este siglo, cuando se detectó la plaga de serpientes, «se está notando muchísimo el impacto sobre el lagarto de Gran Canaria, que acabara desapareciendo si no se logra poner freno a esa amenaza».

Dos lagartos gigantes en un solar del municipio de Telde / Andrés Cruz

Se calcula que en los núcleos donde anida la especie invasora se puede haber reducido en un 90%. Aunque el número de capturas de culebras ha aumentado este año, con récord histórico en los últimos cuatro meses, su eliminación total de la isla se da casi por imposible, por lo que hay que dirigir los esfuerzos a salvar a sus tres principales víctimas.

Además del lagarto, también ha disminuido en un 80% la presencia de lisas endémicas (Chalcides sexlineatus ) y en un 50% del perinquén de Boettger (Tarentola boettgeri). Este último es más difícil de cazar por las serpientes por su capacidad de trepar a lugares altos e inaccesibles para ellas, pero el descenso de su población también es preocupante porque se trata de una subespecie también autóctona de Gran Canaria.

La conservación del lagarto de Gran Canaria, apunta el biólogo, debe ir acompañada de un mayor estudio de la especie, pues era tan abundante hasta el siglo pasado que no se le prestaba la atención debida. Por ejemplo, su papel en el mantenimiento de la biodiversidad, con «un papel ecológico magnífico» porque se ha comprobado que donde han desaparecido estos reptiles están aumentado los insectos.

Santuarios

«Desde Gesplan vamos a seguir trabajando en capturar la mayor cantidad posible de serpientes, pero también a buscar zonas donde ellas no puedan llegar para crear esos santuarios del lagarto gigante», detalla Ramón Gallo.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente del Cabildo grancanario, Raúl García Brink, adelanta que desde el Cabildo y el Gobierno canario se está preparando una propuesta para presentarla a la Unión Europea dentro de los proyectos Life. Ya existe una experiencia similar con la paloma rabiche en la Reserva Natural Integral de Barranco Oscuro, en los municipios de Moya y Valleseco.

A la espera de concretar la propuesta a la UE, García Brink recuerda que el lagarto gigante tiene además como enemigos a los gatos salvajes, otra plaga que ha puesto en peligro de extinción a numerosas especies endémicas de reptiles y también aves, caso del pinzón azul que vive en los pinares de la cumbre.