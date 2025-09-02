"Son muy grandes y muy esponjosos": así saben los gofres que conquistan el sur de Gran Canaria

El sur de Gran Canaria guarda secretos que solo algunos atrevidos en la búsqueda del sabor logran descubrir. Entre el sol de Maspalomas y la brisa que recorre la avenida de Tirajana, se alza un pequeño templo del brunch que ha comenzado a sonar con fuerza: Calma Café. Allí, los días empiezan con un aroma dulce y tentador, un aire de hogar que se mezcla con el murmullo de tazas y la música ligera de un local que ha sabido reinventar la tradición repostera.

Los creadores de contenido gastronómico @descubreconc han puesto el foco en este espacio, y el motivo es contundente: aquí no se sirven los clásicos gofres belgas ni los populares americanos, sino los gofres noruegos, una novedad culinaria que ha despertado la curiosidad de locales y turistas.

“Aquí te los sirven con nutella y con fruta de temporada. Son muy grandes y muy esponjosos”, cuentan en su reseña. El precio, casi simbólico: tres euros por pieza si solo lleva azúcar. Una puerta abierta a un desayuno diferente, que sabe tanto a viaje como a tradición reinventada.

El secreto del Triassan

Pero la experiencia no se queda en lo dulce. Calma Café ha dado con una fórmula capaz de sorprender a los paladares más exigentes: los Triassanes. Su nombre, mezcla de croissant y pan de cereales, anuncia ya un mestizaje culinario que funciona como carta de presentación del local.

Los creadores de contenido empezaron por el Triassan de roastbeef casero (11 euros): “Este estaba brutal”, afirman. La carne, tierna y sabrosa, se combina con la textura ligera del pan y ese punto rústico que aporta el cereal. Después llegó el turno del Triassan especial (10,50 euros), coronado con bacon crujiente, huevos revueltos y aguacate fresco. “El bacon está supercrujiente, te recomendamos acompañarlo de sus papitas al ajillo”, añaden. Las papas, horneadas con especias y ajo, son el complemento perfecto por apenas 4 euros.

La carta ofrece además otras tentaciones saladas: bocadillos variados, tostas con brie, nueces y miel, ensaladas frescas y hasta fajitas con opciones de aguacate, hummus o guacamole. Una propuesta que piensa en todos los públicos, porque cada plato puede adaptarse a versión sin gluten o a dieta vegetariana y vegana.

Postres caseros con alma

Un café sabe mejor si viene acompañado de dulces caseros, y Calma Café lo sabe bien. En su vitrina se asoman clásicos renovados como la tarta de zanahoria (4,50 euros) o el roll de canela (4,50 euros), piezas esponjosas que parecen recién salidas del horno.

“También probamos varios de sus postres caseros, como su tarta de zanahoria o su rol de canela”, relatan los creadores. La textura suave y el punto justo de dulzor convierten cada bocado en un regreso a la repostería de siempre, hecha con tiempo y sin artificios.

La propuesta líquida tampoco se queda atrás: además de cafés, infusiones y chocolate caliente, destacan bebidas especiales como el matcha de mango (6 euros), que se ha convertido en el favorito de muchos clientes. “Sin duda fue nuestro preferido”, aseguran.

Un espacio con calma

El nombre no es casual. Calma Café busca recrear esa sensación de descanso en mitad de la rutina con un espacio acogedor. Incluso cuenta con un espacio reservado para celebraciones privadas de hasta seis personas, pensado para quienes quieren vivir la experiencia en un círculo más íntimo.

El local abre todos los días de 9:00 a 14:00 horas, con horario ampliado en verano. Reservas en el 681 667 917.

Con precios accesibles y una propuesta que mezcla raíces locales con un guiño internacional, Calma Café se ha convertido en un imprescindible del sur de Gran Canaria.

Desde los gofres noruegos hasta los Triassanes, pasando por opciones saludables como los granola bowls, pancakes o tostas de crema de cacahuete, el local consigue que cada visita sea distinta.

Cuando te tomes un café aquí, lo vas a sentir como en casa. Y es que ese parece ser el secreto, el poder combinar innovación con hospitalidad, tradición con novedad, calma con sabor.