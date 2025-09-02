Como una cala de Ibiza o Cerdeña, pero volcánica: así el secreto mejor guardado de la costa de Gran Canaria

En Gran Canaria conviven playas kilométricas llenas de vida con calas escondidas que parecen pensadas para quienes buscan silencio y contacto directo con la naturaleza.

Son rincones que no aparecen en los folletos turísticos y que, precisamente por eso, conservan su encanto intacto: llegar hasta ellos exige un pequeño esfuerzo, pero la recompensa suele ser un mar limpio, paisajes volcánicos y la sensación de estar en un lugar solo para ti.

Entre los grandes complejos turísticos del suroeste, aún sobreviven calas escondidas que parecen sacadas de otro tiempo. Una de ellas es Tiritaña, un rincón que no se ve desde la carretera y al que solo se llega tras un pequeño paseo a pie. Es de esos lugares que premian al viajero curioso con mar limpio, silencio y la sensación de haber descubierto un secreto.

Dónde está

Para llegar hay que dejar el coche en un apartadero de la antigua carretera costera GC-500, entre Taurito y Playa del Cura.

Desde allí, un sendero desciende por el barranco de Tiritaña: entre quince y veinticinco minutos de bajada sobre piedras sueltas, sin sombra ni señalización, pero sin gran dificultad para quien vaya con calzado cómodo.

No hay otra forma de acceder: este paseo es lo que mantiene la playa al margen de las multitudes.

Qué te espera al llegar

La cala es pequeña, encajada entre acantilados. El suelo combina arena oscura volcánica y callaos, que cambian de proporción según los temporales.

No hay duchas, hamacas ni socorristas: aquí cada uno trae su agua, su sombrilla ligera y, sobre todo, se lleva de vuelta su basura.

El mar es claro y, en días tranquilos, invita al snorkel entre las rocas laterales. Eso sí, si entra mar de fondo del oeste conviene ser prudente: la resaca puede sorprender a quien no esté atento.

El ambiente es relajado y diverso, con visitantes locales y viajeros que buscan tranquilidad.

Tiritaña es además una playa frecuentada por naturistas, algo habitual en varias calas de esta zona, donde la convivencia suele ser respetuosa.

Como una cala mediterránea… pero distinta

Si alguna vez bajaste a Cala d’en Serra en Ibiza o a Cala Luna en Cerdeña, reconocerás esa misma sensación de refugio escondido: el esfuerzo del sendero, la intimidad de la bahía, la ausencia de servicios.

La diferencia está en el escenario: en lugar de pinares o caliza blanca, en Tiritaña el paisaje es volcánico y árido, el suelo es oscuro y los atardeceres se pintan de naranja y violeta sobre el Atlántico.

La franja de arena es corta, de modo que conviene ir con la marea baja o media. En verano, el calor del suroeste aprieta: lo ideal es llegar temprano o quedarse hasta el atardecer, cuando la cala se vuelve aún más mágica.

Un pacto no escrito

Tiritaña no es una playa para todos los públicos, y ahí radica su encanto. Es un rincón pensado para quien disfruta del camino, del mar sencillo y del silencio. El único requisito es cumplir con un pacto no escrito: respetar el entorno, no dejar huella y marcharse con la misma calma con la que se llegó.

Así, este pedacito de costa seguirá siendo lo que es hoy: la versión volcánica de esas calas mediterráneas que tanto nos inspiran, pero con el sello inconfundible de Gran Canaria.