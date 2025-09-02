Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¡Ciclista, atento a la normativa si pretendes a ir a Teror en las Fiestas del Pino!

Se impide la circulación entre los días 7 y 8 de septiembre a las bicicletas a la Villa Mariana por la carretera GC-21

David Rodríguez

Teror

Si eres un amante de la bicicleta tienes que tener en cuenta que no podrás hacer la romería de Teror montado en tu vehículo favorito al estar prohibido durante los días 7 y 8 de septiembre en la festividad del Pino 2025 en la carretera GC-21.

El especialista en seguridad vial, Bernardo Hernández te explica los motivos.

"Las ciclistas y los ciclistas tienen que tener en cuenta que el próximo día 7 de septiembre desde las 11 de la mañana y hasta el día 8 a las 3 de la tarde no podrán venir en bicicleta desde Tamaraceite a Teror por la GC-21. Se hace por motivos de seguridad debido al intenso tráfico. Se trata de un tramo de una docena de kilómetros con un porcentaje de subida ligero del 2,9% de media y unos 360 metros positivos de ascenso", describe el divulgador.

Condiciones de la carretera

Asimismo, aclara que la subida a Teror en bicicleta es una opción sugerente porque "con un firme en buen estado y bastante atractivo para las ciclistas y los ciclistas aficionados que practican su hobby sobre todo los fines de semana y festivos. La gran mayoría de estos son colaborativos con el tráfico intentando conseguir una convivencia pacífica y armónica con el resto de vehículos ya que se trata de una calzada no muy ancha con un carril por sentido y curvas con poca visibilidad".

"Precisamente por el hecho de que los días 7 y 8 de septiembre con motivo de la romería y a la Basílica de la Virgen del Pino van a circular por esa vía muchos vehículos pesados, camiones y guaguas en sentido subida con configuración y masa poco compatible con las bicicletas además de peregrinos a pie, es por lo que la jefatura de tráfico establece las limitaciones reseñadas para las bicicletas", explica Hernández.

Por último, en su mensaje, el periodista recueda a los usuarios de la vía que han de "respetar siempre las normas de adelantamiento a ciclistas", algo que no siempre ocurre por parte de los conductores de otro tipo de vehiculos.

