Valsequillo invita a reír con el festival internacional de payasos '3 días de Farándula'

Del 5 al 11 de septiembre, Valsequillo acogerá a los mejores artistas internacionales del clown para vivir la 19ª edición del Festival Internacional '3 Días de Farándula'. El director del festival, Luis Monzón, acompañado del concejal de cultura de Valsequillo, Jose Juan Pérez, el director insular de Cultura del Cabildo, Serafín Sánchez, y el artista Arturello di Pópolo, ha presentado el programa de espectáculos y actividades de esta celebración del humor.

El festival trae este año novedades que hacen de él un encuentro internacional. '3 Días de Farándula' reunirá compañías y artistas de Argentina, Dinamarca, Uruguay, Cabo Verde, Venezuela, Canadá, Barcelona, Murcia, Valencia y Canarias. De esta forma, el festival se consolida como «un referente en el escenario de la cultura internacional que pone a Valsequillo en el centro del mundo del clown», ha señalado el concejal de cultura del municipio.

Luis Monzón, conocido por su nombre artístico como el payaso Chincheta, destaca la «humanidad» de este proyecto, que, este 2025, busca «integrar al público y reconocer el trabajo de la profesión» y que ha salido adelante a pesar de la poca aportación autonómica al festival, ha lamentado el organizador del evento: «Es un festival pionero en Canarias que se mantiene gracias a la aportación del Cabildo y del ayuntamiento, porque el Gobierno de Canarias no está, ni se le espera».

Cuándo empieza el festival '3 Días de Farándula'

El festival arranca este viernes con la presentación del cartel dedicado a la trayectoria del artista plástico Falo Sosa, que recibirá el premio honorífico de esta edición a título póstumo. Una vez terminado el acto, la fiesta arranca por las calles de Valsequillo con la compañía argentina Paulina Los Pájaros y su espectáculo 'Happy Hour', que servirá como entrante para el plato con sabor a canario que presentarán El Gordo y el Chapa con 'The Big Circus'. La improvisación musical cerrará el primer día del festival con 'Noche de Bolsillo' y la 'Farándula Jam Session'.

La risa continuará el 6 de septiembre con la compañía uruguya La Kiwicha Títeres. Cataluña también estará presente con la compañía Anigami. Mientras que, desde Argentina, Menzo Mejunjes, traerán 'Mejunjes' y Uisi Uisi dará ante el público su espectáculo 'Misshita'. El humor danés llegará con 'Bárbaro Shop', de la compañía Brutal.

El domingo 7, las calles de Valsequillo seguirán retumbando con Arturello di Pópolo. «Vamos a hacer tres espectáculos distintos, un espectáculo de títeres, un espectáculo unipersonal, que voy a hacer yo, y un espectáculo de la compañía», ha adelantado el payaso argentino, que con 70 años continúa haciendo reír en cada momento. Ese mismo día, todos los artistas se subirán al escenario del Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel para ser juzgados por un jurado exigente y sincero: el público infantil, encargado de otorgar los premios siguiendo el criterio de la inocencia y tomándose la risa muy en serio.