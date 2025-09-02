La mejora del puerto de Arguineguín se ejecutará durante medio año

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del ente público empresarial Puertos Canarios, que dirige José Gilberto Moreno, ha adjudicado el contrato de obras para el embellecimiento del puerto de Arguineguín, en el término municipal de Mogán, en Gran Canaria, con un presupuesto de 481.135 euros, IGIC excluido.

La sociedad Shuttle Truck, S.L. será la encargada de ejecutar el proyecto en un plazo estimado de cinco meses, cuyo objetivo es devolver la funcionalidad, accesibilidad y estética de la infraestructura portuaria, de manera que se garantice su correcto uso por parte de la ciudadanía y visitantes.

Las obras consistirán en la rehabilitación integral del espaldón, que presenta actualmente un estado avanzado de deterioro en su estructura y barandillas de protección, lo que ha obligado al cierre del tránsito peatonal de la zona por motivos de seguridad.

Asimismo, incluyen la reparación estructural, reposición de elementos de seguridad y las mejoras en la integración visual del entorno.

La actuación responde a la necesidad de revitalizar esta importante infraestructura, que se ha visto afectada por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Se busca transformar el puerto en un espacio más seguro, funcional y atractivo para los usuarios, informa el gabinete de comunicación del gobierno canario.

El espaldón del puerto de Arguineguín presenta un avanzado estado de deterioro, con barandillas corroídas y zonas de hormigón deterioradas. Esta circunstancia ha obligado al cierre del acceso peatonal en ciertas áreas. El proyecto de embellecimiento de la zona se centrará en la rehabilitación integral del espaldón y la mejora de la seguridad y accesibilidad del puerto.

El proyecto abordará la reparación del muro del espaldón, la sustitución de las barandillas de protección y la mejora de la iluminación y el mobiliario urbano. Además, se prestará especial atención a la accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Se trata de una actuación que reafirma el compromiso del ente público Puertos Canarios con la mejora de las infraestructuras portuarias y el desarrollo sostenible del Archipiélago. Si bien el proceso de contratación se ha visto retrasado hasta que se ha ajustado el precio de oferta pública.

La obra debería estar lista, si se cumplen los plazos, para la mitad del próximo año, una vez se firme el acta de replanteo con la empresa contratada por el Gobierno para llevarlo a cabo.