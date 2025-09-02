Tejeda concede subvenciones para rehabilitar 13 viviendas y evitar el despoblamiento

El Ayuntamiento de Tejeda concede a 13 propietarios particulares una subvención para que puedan financiar la rehabilitación de sus viviendas, dentro de un plan para combatir el despoblamiento en el medio rural en Canarias.

El programa desarrollado en la Cumbre dentro de un convenio firmado entre la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y la Comunidad Autónoma de Canarias fomenta la construcción de casas en régimen de alquiler, la rehabilitación de viviendas para proporcionar las adecuadas condiciones de habitabilidad, un ahorro de consumo energético, el arreglo de elementos estructurales y el adecuado mantenimiento de casas localizadas en los municipios de menos de 20.000 habitantes.

10.000 euros

Un total de 13 familias se beneficiarán de esta ayuda pública centrada en este caso en Tejeda, con cantidades que oscilan entre un mínimo de 1.925 euros y un máximo de 10.000 euros.

Este dinero sufragará según los distintos casos presentados la sustitución de puertas y ventanas, la rehabilitación y recambio de tejas, la reforma interior de baños y de humedades en techos, reparación estructural de muros, la impermeabilización de techos, el arreglo de la pared exterior, techado, baño y de estructura, así como la instalación del suministro de agua y luz y, por último, el refuerzo de la cimentación y rehabilitación de la cubierta.

La mitad del dinero

Salvo en un caso, el resto de personas acogida a este programa percibe el 50% de la propuesta económica presentada. En ese caso excepcional en el que ingresará la totalidad de la demanda, ingresará en cualquier caso 5.000 euros.

El Ayuntamiento de Tejeda ha contemplado para este programa una partida de 108.193,80 euros.

Mientras se aprobaron 13 proyectos, el equipo encargado de la selección desestimó otras 12 peticiones. En su mayor parte, quedaron excluidas porque los solicitantes no aportaron la acreditación de que es titular de más de una vivienda y, en menor medida, por desistir del proceso y no aportar la documentación requerida.

Arrendamiento

El Ayuntamiento ha tratado de llegar al mayor número de personas, y por ello dispuso en junio a una persona para ayudar al papeleo y resolver las posibles dudas sobre la tramitación de las ayudas para la rehabilitación de viviendas encuadradas en este programa de lucha contra la despoblación rural.

Entre los requisitos para ser beneficiario se contemplaba en las bases el estar empadronado y residir de forma permanente en Tejeda, o bien estar en proceso para cumplirlo, también que la casa fuese a ser arrendada en dos meses y las necesidades justificables de que hacía falta una reforma.