Del Canarias 50 rumbo a Teror: un grupo de jóvenes migrantes descubre la historia de Las Fiestas del Pino

Todos los caminos llevan a Teror en el mes de septiembre. Extranjeros, isleños y vecinos se desplazan en guagua, en coche y a pie para llegar al municipio antes de su día grande y poder ver a la Virgen ataviada con su manto en el camarín. Las calles del pueblo cada día están más concurridas, las excursiones han cobrado protagonismo en el lugar y los comercios de la zona se preparan para las mayores ventas del año. La historia del pueblo, de su patrona y de su gente resonaba ayer en cada esquina de la calle Real de la Plaza y de la Plaza del Pino. Una vez más, las fiestas patronales de Teror traspasan fronteras, culturas, religiones e, incluso, continentes.

«Esta es la Basílica de Nuestra Señora del Pino», se escucha de fondo. Ahí estaba Sergio Reyes, un profesor voluntario del centro de acogida Canarias 50. Es originario de Teror, más concretamente del barrio de El Álamo y, como buen terorense, un amante de la festividad del Pino. Imparte la asignatura de lengua castellana a un grupo de aproximadamente 11 migrantes de la zona subsahariana de África y también de Honduras y, aunque no es guía turístico, una de sus actividades favoritas es enseñar a los jóvenes su pueblo y la historia que se esconde en cada esquina y recoveco.

Personas migrantes visitan a la Virgen del Pino en Teror / Andrés Cruz

Los muchachos, todos mayores de edad, se encuentran de paso en la Isla y, en las próximas semanas, continuarán su viaje hacia la Península. Eso sí, empapados en la historia y la cultura de Gran Canaria. «Hoy hemos decidido venir hasta Teror para que conozcan más sobre el pueblo y sobre nuestra cultura», explica. Llevan muy pocos meses en la Isla y no todos entienden bien el español pero, uno de los chicos del grupo que domina mejor el idioma, traduce al resto de sus compañeros. El joven traductor se llama Mohamed Diallo y nació en Costa de Marfil. Con todo su empeño, su dedicación y esfuerzo consiguió a los dos meses de llegar al Archipiélago mantener una conversación fluida con el profesor. «Tiene mucha facilidad para hablar español», asegura. Mientras escuchan la explicación del tutor con la mirada puesta en los balcones, en la fachada de la Iglesia y en la gran araucaria de más de 50 metros de altura que se sitúa en uno de sus laterales, uno de los chicos dice con un tono tímido «es muy bonito». La afirmación la había hecho Diallo, mientras en su rostro se reflejaba una gran sonrisa.

Del Sáhara Occidental a Teror

Mientras Reyes continúa su explicación, un timplista, unos bancos más allá, ambienta con sus notas musicales la calle Real de la Plaza. «Todas las semanas venimos a Teror, pero nunca habíamos estado en este lugar», argumenta Diallo con un tono tímido. Todos los martes del mes el grupo se desplaza hasta el municipio para participar en unos talleres de integración en el interior del Convento de las Dominicas de Teror. «Nos ayuda bastante la Asociación Incluye», destaca Reyes.

Al finalizar la explicación en los alrededores de la Plaza del Pino los jóvenes, junto a su profesor, continuaron la excursión en el interior de la Basílica. La estética, la arquitectura y las figuras que se encuentran expuestas en los rincones de la Iglesia no tienen nada que ver con los objetos situados en el interior de las mezquitas que priman en sus países de origen. Sin embargo, para los muchachos de Honduras, el templo de la Virgen del Pino era más familiar. «Zwina, zwina bezzaf», expresa Mustapha Achqir en darija marroquí, el dialecto que se habla en Marruecos. Mediante esas tres palabras llama «lindo» a todo lo que estaba viendo. Él es del Sáhara Occidental, una de las zonas más bombardeadas por las crisis políticas y económicas en el norte del continente vecino y, sin duda alguna, un gran artista que sabe apreciar y sacar la belleza a cualquier esquina del pueblo. «Le encanta dibujar y pintar, tiene realmente un don», acentúa Reyes mientras Achqir muestra algunas de sus obras.

Visitas por la Isla

Aunque esta vez han decidido visitar Teror con motivo de las Fiestas del Pino, en otras ocasiones también se han desplazado a otros municipios más alejados. «Hemos estado en Arucas, en la zona sur para que conozcan la realidad turística y vean la diferencia entre la ciudad y en el resto de zonas de la Isla para que también sean conocedores de la economía», subraya Reyes. Todos los componentes del grupo proceden de países en los que los problemas económicos, políticos y los niveles extremos de pobreza son el pan de cada día.

«Yo estoy deseando ver las tiendas y puestos de artesanía de Teror», continúa Ricardo Cartagena, uno de los jóvenes hondureños. Es artesano y todas las pulseras y collares que complementan su vestimenta los ha hecho él. Los de sus amigos, también. «Ojalá pueda venir el día de la romería y mostrar aquí algunas de las cosas que hago, me haría mucha ilusión», suspira. Mientras Reyes habla, Cartagena mira hacia su lado derecho para apreciar a lo lejos una de las míticas carpas de bisutería y crucifijos que se sitúa frente al bar de Iris. «Espero poder hacer algo así yo también algún día», concluye con un rostro de esperanza.

Entre risas, abrazos y diversión, los chavales del centro de acogida Canarias 50 encontraron en Teror algo más que un simple paseo, un espacio donde, aunque vienen de lugares muy distintos, pueden compartir historias, tradiciones y esperanzas con quienes les reciben.