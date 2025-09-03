Las Casas Consistoriales de Firgas se protegen del frío y la lluvia

El Ayuntamiento de Firgas acomete un proyecto de reforma de las Casas Consistoriales y las oficinas municipales situadas bajo la plaza de San Roque para proteger el interior de la lluvia y el frío. El proyecto contempla la instalación de un doble acristalamiento, la restauración de las balconadas, la pintura exterior y la colocación de una barandilla en la cara que da a la carretera de Las Madres.

La Casa Consistorial diseñada por el arquitecto Fernando Delgado responde a la tipología de una casona de estilo neocanario, construida sobre terrenos que pertenecían a Juan Suárez de Figueroa, que pasaron a ser propiedad del Estado tras la desamortización de Mendizábal. En el edificio, que consta de dos plantas, sótano y buhardilla y está rematado con un tejado tradicional a cuatro aguas, sobresale la piedra azul de cantería y la tea de pino de sus simbólicos balcones y en la totalidad de la carpintería del edificio. También destaca en su estructura exterior el arco de cantería de la entrada principal y el gran ventanal en la fachada de poniente, que aporta una gran luminosidad a las dos plantas.

El Mercadillo

Mientras, el edificio de las oficinas municipales data de la década de los 90, y su construcción fue motivada con el objetivo de potenciar la oferta terciaria, bajo el nombre de Mercadillo. Se ubicó bajo una parte de la plaza de San Roque, y albergaba en su interior un restaurante y varias tiendas. Pero fue a mediados de la década del 2000, y con el cierre del restaurante y tiendas, cuando se decidió ocupar parte de este inmueble con dependencias administrativas municipales para responder a las nuevas necesidades de espacio para el personal del ayuntamiento y la atención al público.

Fachada principal de las Casas Consistoriales de Firgas. / LP / DLP

Con el paso del tiempo, tanto las Casas Consistoriales como las oficinas anexas han ido sufriendo un progresivo deterioro, que ha llegado al grupo de gobierno a acometer un proyecto de rehabilitación para hacerlas más habitables, sobre todo en un pueblo como Firgas, donde bajan mucho las temperaturas en invierno.

Doble acristalamiento

La intervención permitirá el acondicionamiento de las carpinterías de la Casa Consistorial y del edificio de las oficinas municipales por otras con mayores prestaciones térmicas, «que mejoren la eficiencia energética». Según el estudio previo, la actuación implicará mejorar las condiciones de su envolvente térmico, mediante la instalación de un doble acristalamiento, y la restauración o renovación de ventanas y contraventanas de madera, que permitirán que sean herméticas «al golpe de lluvia», y sirvan de aislantes al ruido exterior.

La obra prevé la colocación de una bandeja de evacuación de aguas realizada con piedras pegadas en cantería de Arucas. Y se instalarán nuevas barandillas en el lateral de la carretera de Las Madres. A esto se sumará el pintado posterior, y trabajos de albañilería en las fachadas para mejorar el aislamiento.

Dos meses

La obra está contemplada dentro del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan.), cofinanciada por el Cabildo, con un precio inicial de ejecución de 234.275,08 euros. Y tiene un plazo de ejecución dos meses.