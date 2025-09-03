Del día a la noche: seis razones para empezar septiembre a lo grande más allá del caminito de Teror

Hubo un tiempo en que septiembre se asociaba con rutinas, despedidas del verano y regresos a lo cotidiano. Pero en Gran Canaria, la primera semana del mes se convierte en una fiesta. Calles llenas de música, verbenas, romerías y mercados gastronómicos recuerdan que la isla nunca detiene su pulso.

La creadora de contenidos Tania Pyetku (@taniapyetku) lo resume con una frase que contagia entusiasmo: “En la isla se vive a lo grande”. Y lo demuestra con una agenda de seis municipios que esta semana laten con planes para todos los gustos.

Teror, corazón de las fiestas

Imposible empezar por otro lugar. Teror se viste de gala para honrar a la Virgen del Pino y la música invade cada rincón de la villa mariana. El jueves 4 de septiembre arranca el Pinito Fest en la plaza Sintes, con Aissa, Henry Méndez, Dj Renzzo El Selector y Dj Airam Vega.

El viernes será turno para el concierto de Pastora Soler (21:00 horas) y un tributo a Miguel Ríos (22:30 horas). El sábado, encuentro folclórico (21:00) y verbena con La Mecánica by Tamarindos y Grupo Bomba. Y el domingo, la esperada romería desde el Castañero Gordo (15:30 horas) seguida de verbena y los fuegos artificiales a medianoche en los terrenos Yánez Matos.

La Virgen del Pino sin su manto en la Iglesia en Teror / José Pérez Curbelo

Tejeda, entre montañas y sabores

El sábado 6 de septiembre, Tejeda ofrece un plan irresistible con la celebración mercado gastronómico en la Plaza de Nuestra Señora del Socorro de 11 a 18 horas, con catas de vino, cerveza y queso, showcookings de cocina tradicional y música en vivo. La fiesta termina en lo alto con verbena bajo las estrellas.

La Aldea de San Nicolás, cultura y tradición

La semana también late en La Aldea. El viernes 5, concierto tributo a Juan Gabriel en la playa (21:30 horas). El sábado, mercado agrícola, artesanía, actuación de “Mujeres D”, concierto de Aires de La Aldea y verbena. El domingo sigue la música con Panamaribe y Maracaibo, y el lunes 8 cierra con actividades para mayores, un tributo a Manny Manuel y una escala en hi-fi.

Arinaga, el mar y las mareas vivas

El viernes 5 llega el Festival Mareas Vivas, una jornada junto al mar con gastronomía, competiciones deportivas y una fiesta ochentera organizada por Los 40 Classic para cerrar la noche con sabor nostálgico.

Sardina del Norte, memoria y familia

El domingo 7 se celebra el memorial Félix Santiago Melián, con feria comercial, espectáculos, fiesta infantil con hinchables, espuma y merienda, además de la clásica escala en hi-fi.

Público asistente a la pasada edición del Gariteque / Antonio Alí

La Garita, el gariteque que nunca falla

El sábado 6 de septiembre, la costa de Telde se enciende con el Gariteque, un viaje musical por todas las épocas para bailar frente al mar.

De las cumbres al litoral, Gran Canaria convierte septiembre en un festival. Cada rincón de la isla guarda una fiesta distinta, y todas tienen algo en común: la festividad compartida. Porque en la isla, la vida no se mide en días de calendario, sino en momentos que se celebran a lo grande.