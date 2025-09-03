Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Del día a la noche: seis razones para empezar septiembre a lo grande más allá del caminito de Teror

La creadora de contenidos Tania Pyetku desvela seis municipios con planes del 4 al 8 de septiembre en Gran Canaria

Puestos callejeros y visitantes en Teror en el primer día tras el pregón inaugural de las Fiestas del Pino

Puestos callejeros y visitantes en Teror en el primer día tras el pregón inaugural de las Fiestas del Pino

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Hubo un tiempo en que septiembre se asociaba con rutinas, despedidas del verano y regresos a lo cotidiano. Pero en Gran Canaria, la primera semana del mes se convierte en una fiesta. Calles llenas de música, verbenas, romerías y mercados gastronómicos recuerdan que la isla nunca detiene su pulso.

La creadora de contenidos Tania Pyetku (@taniapyetku) lo resume con una frase que contagia entusiasmo: “En la isla se vive a lo grande”. Y lo demuestra con una agenda de seis municipios que esta semana laten con planes para todos los gustos.

Teror, corazón de las fiestas

Imposible empezar por otro lugar. Teror se viste de gala para honrar a la Virgen del Pino y la música invade cada rincón de la villa mariana. El jueves 4 de septiembre arranca el Pinito Fest en la plaza Sintes, con Aissa, Henry Méndez, Dj Renzzo El Selector y Dj Airam Vega.

El viernes será turno para el concierto de Pastora Soler (21:00 horas) y un tributo a Miguel Ríos (22:30 horas). El sábado, encuentro folclórico (21:00) y verbena con La Mecánica by Tamarindos y Grupo Bomba. Y el domingo, la esperada romería desde el Castañero Gordo (15:30 horas) seguida de verbena y los fuegos artificiales a medianoche en los terrenos Yánez Matos.

La Virgen del Pino sin su manto en la Iglesia en Teror

La Virgen del Pino sin su manto en la Iglesia en Teror

Tejeda, entre montañas y sabores

El sábado 6 de septiembre, Tejeda ofrece un plan irresistible con la celebración mercado gastronómico en la Plaza de Nuestra Señora del Socorro de 11 a 18 horas, con catas de vino, cerveza y queso, showcookings de cocina tradicional y música en vivo. La fiesta termina en lo alto con verbena bajo las estrellas.

La Aldea de San Nicolás, cultura y tradición

La semana también late en La Aldea. El viernes 5, concierto tributo a Juan Gabriel en la playa (21:30 horas). El sábado, mercado agrícola, artesanía, actuación de “Mujeres D”, concierto de Aires de La Aldea y verbena. El domingo sigue la música con Panamaribe y Maracaibo, y el lunes 8 cierra con actividades para mayores, un tributo a Manny Manuel y una escala en hi-fi.

Arinaga, el mar y las mareas vivas

El viernes 5 llega el Festival Mareas Vivas, una jornada junto al mar con gastronomía, competiciones deportivas y una fiesta ochentera organizada por Los 40 Classic para cerrar la noche con sabor nostálgico.

Sardina del Norte, memoria y familia

El domingo 7 se celebra el memorial Félix Santiago Melián, con feria comercial, espectáculos, fiesta infantil con hinchables, espuma y merienda, además de la clásica escala en hi-fi.

Público asistente a la pasada edición del Gariteque

Público asistente a la pasada edición del Gariteque / Antonio Alí

La Garita, el gariteque que nunca falla

El sábado 6 de septiembre, la costa de Telde se enciende con el Gariteque, un viaje musical por todas las épocas para bailar frente al mar.

De las cumbres al litoral, Gran Canaria convierte septiembre en un festival. Cada rincón de la isla guarda una fiesta distinta, y todas tienen algo en común: la festividad compartida. Porque en la isla, la vida no se mide en días de calendario, sino en momentos que se celebran a lo grande.

La ONCE deja 150.000 euros en Gran Canaria y Lanzarote

La ONCE deja 150.000 euros en Gran Canaria y Lanzarote

Ni Tatooine ('Star Wars') ni Arrakis ('Dune'): el paisaje más marciano de Gran Canaria que parece sacado de una película

Ni Tatooine ('Star Wars') ni Arrakis ('Dune'): el paisaje más marciano de Gran Canaria que parece sacado de una película

La sorprendente cascada de nubes en Canarias: ¿cómo se forman?

La sorprendente cascada de nubes en Canarias: ¿cómo se forman?

Telde avanza en el autoconsumo con cuatro nuevos puntos de recarga

Telde avanza en el autoconsumo con cuatro nuevos puntos de recarga

Fiestas del Pino 2025 en Teror: sigue toda la información y actos en directo

Fiestas del Pino 2025 en Teror: sigue toda la información y actos en directo

200 agentes de la Guardia Civil garantizan la seguridad en las Fiestas del Pino: "Los perros son capaces de detectar cualquier tipo de explosivo"

200 agentes de la Guardia Civil garantizan la seguridad en las Fiestas del Pino: "Los perros son capaces de detectar cualquier tipo de explosivo"

¡Ciclista, atento a la normativa si pretendes a ir a Teror en las Fiestas del Pino!

¡Ciclista, atento a la normativa si pretendes a ir a Teror en las Fiestas del Pino!
